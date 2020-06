Remaja 16 Tahun Tewas Tertembak Saat Aksi Protes di AS

Demo di Seattle AS

Islam Times - Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun tewas dan seorang remaja yang lebih muda terluka pada Senin (29/6/2020) dini hari di lokasi aksi protes "pendudukan" Seattle, negara bagian AS. Penembakan mematikan ini adalah yang kedua kalinya terjadi di wilayah ini.

Para pejabat lokal telah bersumpah untuk memperbaiki situasi di daerah ini, setelah keluhan bisnis dan kritik dari Presiden AS Donald Trump.Seperti dilansir AFP, Selasa (30/6/2020) kekerasan yang terjadi hanya lebih dari seminggu setelah penembakan lain di zona itu, yang menewaskan satu orang dan satu orang terluka. Kepala polisi Carmen Best mengatakan insiden ini "berbahaya dan tidak dapat diterima"."Cukup sudah," kata Best kepada wartawan. "Kita harus bisa kembali ke daerah itu."Demonstran telah menduduki beberapa blok di sekitar Kawasan Polisi Seattle dan sebuah taman selama sekitar dua minggu setelah polisi meninggalkan kantor polisi menyusul kebuntuan dan bentrokan dengan pengunjuk rasa yang menyerukan keadilan rasial sekaligus mengakhiri kebrutalan polisi.Polisi menyatakan, para saksi mata melaporkan melihat sebuah Jeep SUV putih di dekat salah satu hambatan sementara di sekitar zona protes sekitar pukul 03.00 Senin pagi, sesaat sebelum penembakan.Orang yang melapor ke 911, mengatakan beberapa orang melepaskan tembakan ke kendaraan. Polisi mengatakan bahwa dua orang yang diduga merupakan pengendara kendaraan diangkut ke rumah sakit setempat.Remaja berusia 16 tahun itu dinyatakan meninggal di Harborview Medical Center. Korban kedua, seorang bocah lelaki berusia 14 tahun, dirawat di rumah sakit karena luka tembak. Dia dilaporkan dalam kondisi kritis."Para detektif menggeledah Jeep untuk mencari bukti, tetapi jelas tempat kejadian kejahatan telah terganggu," kata polisi dalam pernyataannya.Dalam penembakan fatal sebelumnya di zona itu, seorang pria berusia 19 tahun tewas pada 20 Juni dan seorang pria berusia 33 tahun terluka.Best mengatakan penembakan itu mengaburkan pesan keadilan rasial, yang menurut para pengunjuk rasa, sedang mereka promosikan."Dua pria keturunan Afrika-Amerika tewas, di tempat di mana mereka mengaku bekerja untuk gerakan Black Lives Matter. Tapi mereka pergi, mereka mati sekarang," kata kepala polisi.Walikota Jenny Durkan mengatakan pekan lalu bahwa kota itu akan mulai mencoba membongkar apa yang dinamai daerah "Capitol Hill Organized Protest". Para pekerja pada hari Jumat (26/6) mencoba untuk menghilangkan hambatan darurat yang didirikan di sekitar daerah tersebut tetapi menghentikan pekerjaan mereka setelah demonstran keberatan.Trump telah berulang kali mengkritik lokasi aksi protes Seattle, serta para pemimpin kota dan negara bagian. Dia mencuit pada Senin (29/6) pagi bahwa para demonstran "memiliki rasa hormat NOL untuk Pemerintah."Beberapa demonstran di zona pendudukan mengatakan demonstrasi bukan alasan penembakan. [IT/Onh/Detik]