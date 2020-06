Netanyahu pada Hook: Program Nuklir Iran Tidak Dapat Menunggu sampai setelah Coronavirus

Prime Minister Benjamin Netanyahu meets with US Special Representative for Iran Brian Hook.jpg

IslamTimes - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan sanksi lebih lanjut "diperlukan untuk menghentikan Iran dari mendapatkan senjata nuklir", pada awal pertemuan dengan Perwakilan Khusus AS untuk Iran Brian Hook pada hari Selasa (30/6).

"Kami memiliki topik yang sangat penting untuk dibahas, bahkan yang tidak bisa menunggu sampai setelah korona," kata Netanyahu."Saya yakin ini saatnya menerapkan sanksi snapback," kata PM Israel itu."Kurasa kita tidak bisa menunggu. Kita seharusnya tidak menunggu Iran memulai mendapatkan senjata nuklir, karena dengan begitu akan terlambat untuk sanksi. ”Utusan AS berada di entitas Zionis karena kedua negara telah bekerja sama secara erat untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Iran, yang berakhir pada 18 Oktober. Embargo itu merupakan bagian dari kesepakatan nuklir Iran 2015.Meskipun AS menarik diri dari perjanjian pada 2018, pejabat administrasi Trump, termasuk Hook, mengatakan AS akan menggunakan mekanisme " sanksi snapback " -nya veto-proof untuk memperpanjang embargo senjata tanpa batas waktu.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo diperkirakan akan membahas perpanjangan embargo di Dewan Keamanan PBB Selasa (30/6) malam.Hook mengatakan bahwa entitas Zionis dan AS “saling mendukung” dalam memperpanjang embargo senjata."Dalam empat bulan saja, Iran akan dapat dengan bebas mengimpor jet tempur, helikopter serang, kapal perang, kapal selam, sistem artileri kaliber besar dan rudal dari jarak tertentu," kata Hook. "Iran kemudian akan berada dalam posisi untuk mengekspor senjata-senjata ini dan teknologi mereka ke proksi mereka, seperti Hizbullah, Jihad Islam Palestina, Hamas, kelompok-kelompok milisi Syiah di Irak, jaringan-jaringan militan Suriah di Bahrain dan ke Houthi di Yaman."Hook menyebutkan perhentiannya dalam perjalanan Timur Tengahnya saat ini, di Arab Saudi, UEA dan Bahrain, yang juga menyerukan untuk memperpanjang embargo.[IT/r]