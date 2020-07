Saudi Dukung AS Perbarui Larangan Senjata Iran

Islam Times- Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Abbas Mousavi, Selasa, bereaksi terhadap pernyataan anti-Iran baru-baru ini bahwa diplomat top Saudi dan Bahrain yang dikeluarkan bersama dengan Perwakilan Khusus AS untuk Iran Brian Hook.

Iran mengatakan sangat disesalkan dan sarkastik untuk menyaksikan negara-negara Teluk Persia Arab yang berperang dengan sombong di belakang upaya AS untuk memperpanjang embargo senjata PBB terhadap Republik Islam Iran, menambahkan negara-negara ini perlu memahami bahwa penyerahan ke Amerika tidak akan membuat kawasan itu aman."Sangat mengejutkan melihat negara-negara seperti Arab Saudi - itu sendiri sumber terorisme, ekstremisme, dan ketidakstabilan di kawasan itu dengan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok teroris seperti al-Qaeda dan Daesh selama bertahun-tahun - tuduhan tak berdasar terhadap Republik Islam Iran, yang membantu membersihkan negara-negara regional dari kejahatan teroris semacam itu, "ungkapnya."Ini adalah lelucon pahit bahwa negara-negara, yang telah lebih dari lima tahun menumpahkan darah ribuan warga Yaman, termasuk wanita dan anak-anak, mendukung permintaan oleh perwakilan AS, yang melakukan tur di wilayah [untuk mendapatkan dukungan] untuk perpanjangan embargo senjata di negara kita. "Berbicara pada konferensi pers bersama Hook di Riyadh pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir mengklaim bahwa Iran akan "menjadi lebih ganas dan agresif" jika larangan senjata dicabut."Kami mendesak masyarakat internasional untuk memperpanjang embargo penjualan senjata ke Iran dan pada kemampuan Iran untuk menjual senjata ke dunia," kata Jubeir.Kemudian pada hari itu, Hook melakukan perjalanan ke Manama, di mana ia mengeluarkan pernyataan bersama anti-Iran dengan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid al-Zayani."Dalam mengakui ancaman serius yang ditimbulkan oleh pemindahan senjata Iran di kawasan itu, dan di Bahrain khususnya, Amerika Serikat dan Bahrain menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran sebelum berakhir," bunyi pernyataan itu.(IT/TGM)