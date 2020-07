Menlu Zarif: Anggota Permanen DK PBB Telah Melanggar Resolusi 2231

Mohammad Javad Zarif- Iranian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa [DK PBB] telah melanggar Resolusi 2231 yang dirancang oleh PBB tentang kesepakatan nuklir Iran tahun 2015.

Dia membuat pernyataan dalam pertemuan online UNSC yang diadakan di New York pada Selasa (30/6) tentang pengajuan laporan sekretaris jenderal PBB mengenai implementasi UNSCR 2231 dan menegaskan kembali, "salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB telah melanggar Resolusi 2231 dan mengancam orang lain untuk melanggarnya."Upaya untuk menggantikan hukum internal AS dengan hukum internasional telah secara efektif membahayakan perdamaian internasional, Zarif menekankan.Dia menunjuk unilateralisme AS pada kesepakatan nuklir Iran, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA], dan menambahkan, “Unilateralisme AS adalah alasan utama di balik mengadakan pertemuan. Semua negara menyaksikan bahwa AS telah melanggar dan melanggar UNSCR 2231 sejak mundur dari JCPOA pada Mei 2018. "“Untuk pertama kalinya, kami menyaksikan bahwa anggota tetap DK PBB telah melanggar resolusi yang dirancang oleh PBB dan mengancam orang lain untuk melanggarnya."Ini adalah masalah penyesalan untuk mengatakan bahwa pertemuan sejauh ini belum diadakan untuk mempelajari kasus di DK PBB, dia mengkritik.[IT/r]