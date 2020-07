Pakar Kesehatan AS Ingatkan Kasus Corona di AS Bisa Capai 100.000 Per-Hari

Islam Times - Pakar kesehatan terkemuka Amerika Serikat, Anthony Fauci mengingatkan bahwa kasus-kasus baru virus Corona di negara itu bisa meningkat berkali-kali lipat menjadi sekitar 100 ribu kasus per hari, jika otoritas dan publik gagal mengambil langkah-langkah untuk menekan pandemi tersebut.

Kepada Senat AS pada Selasa (30/6) waktu setempat, ahli penyakit menular AS itu mengatakan bahwa AS mengarah ke "arah yang salah" dalam pandemi ini. Dia pun menuntut agar warga Amerika mengenakan masker dan menghindari kerumunan orang."Saya sangat prihatin dan saya tidak puas dengan apa yang terjadi, karena kita berada di arah yang salah," katanya di depan panel Senat seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (1/7/2020).Lonjakan mengkhawatirkan dalam kasus-kasus baru di hotspot selatan Texas dan Florida mendorong total kasus baru nasional setiap hari menjadi lebih dari 40.000 kasus per hari. Fauci mengatakan, lonjakan ini perlu dicegah dengan cepat untuk menghindari lonjakan berbahaya di tempat-tempat lainnya di negara tersebut."Jelas kita tidak dalam kendali penuh saat ini," kata Direktur Institut Nasional untuk Penyakit Menular dan Alergi tersebut."Saya tidak akan terkejut jika naik hingga 100.000 kasus sehari jika terus seperti ini," imbuh penasihat medis penanganan COVID-19 pemerintah AS itu.Pesan yang mengerikan itu memperkuat kekhawatiran tentang kemampuan AS untuk mengendalikan pandemi, yang telah merenggut sekitar 126.000 nyawa orang Amerika.Pernyataan ini disampaikan ketika Amerika Serikat, negara yang paling terpukul di dunia akibat pandemo Corona, dengan lebih dari 2,6 juta kasus infeksi, tidak dimasukkan dalam daftar 15 negara tempat Uni Eropa akan membuka perbatasannya mulai 1 Juli.Fauci pun menyampaikan pesan kepada orang-orang di negara itu yang telah terlibat dalam perilaku "berbahaya" termasuk berkumpul di bar, tidak memakai masker dan tidak mengikuti pedoman jarak sosial."Saya pikir kita perlu menekankan tanggung jawab yang kita miliki, baik sebagai individu dan sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk mengakhiri epidemi, bahwa kita semua harus berperan dalam hal itu," tegas Fauci.[IT/Onh/Detik]