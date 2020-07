AS Hadapi Teguran Bersejarah dari Kekuatan Dunia

Islam Times - Berbicara pada pertemuan konferensi video Dewan Keamanan pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendesak 15 badan negara PBB untuk memblokir rencana pencabutan embargo senjata PBB terhadap Iran pada bulan Oktober.

Di Dewan Keamanan PBB (DK PBB), AS telah menghadapi teguran keras dari kekuatan dunia, termasuk sekutunya sendiri, atas kampanye tekanan yang bermusuhan untuk mengamankan perpanjangan embargo senjata anti-Iran, yang dijadwalkan akan berakhir pada bulan Oktober di bawah sebuah kesepakatan nuklir yang disetujui oleh UNSC yang dibubarkan Washington dua tahun lalu.Berbicara pada pertemuan konferensi video Dewan Keamanan pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendesak 15 badan negara PBB untuk memblokir rencana pencabutan embargo senjata PBB terhadap Iran pada bulan Oktober.Washington sebelumnya mengedarkan rancangan resolusi yang banyak dikritik untuk mencapai tujuan itu.Mencoba untuk membenarkan dorongan ilegal, Pompeo mengklaim bahwa jika PBB gagal memperbarui larangan itu, hal itu akan membuka jalan bagi Iran untuk mendapatkan perangkat keras militer canggih dari Rusia dan Cina, yang berpotensi mengancam ibukota di Eropa dan bahkan Asia Selatan.Teheran juga akan "bebas untuk menjadi pedagang senjata, memasok senjata untuk memicu konflik dari Venezuela, ke Suriah, hingga jauh ke Afghanistan," ungkapnya lebih lanjut.“Jangan hanya mendengar dari Amerika Serikat; dengarkan negara-negara di kawasan ini. Dari Israel ke Teluk Persia, negara-negara di Timur Tengah - yang paling terpapar oleh predasi Iran - berbicara dengan satu suara: Perpanjang embargo senjata. "Diplomat top AS itu juga menuduh bahwa Iran "telah melanggar embargo senjata sebelum tanggal kedaluwarsanya," menambahkan, "Bayangkan aktivitas Iran jika pembatasan dicabut."Permohonan Pompeo, bagaimanapun, jatuh datar, dengan anggota Dewan Keamanan lainnya membalas kepadanya dan mengingatkan AS bahwa Washington bukan lagi anggota dalam perjanjian nuklir Iran dan dengan demikian tidak dapat menggunakan Resolusi 2231, yang mendukung perjanjian itu, untuk mencari perpanjangan larangan PBB.AS menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) pada Mei 2018 yang melanggar Resolusi 2231 dan mengembalikan sanksi anti-Iran yang telah dicabutnya berdasarkan perjanjian nuklir. Washington juga telah mendesak para penandatangan lainnya untuk mundur.(IT/TGM)