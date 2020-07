China: AS Tidak Memiliki Hak Untuk Memicu ‘Snapback’

IslamTimes- "China menentang langkah AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran," kata Zhang Jun. "Setelah keluar dari JCPOA, AS tidak lagi menjadi peserta dan tidak memiliki hak untuk memicu snapback di Dewan Keamanan."

Perwakilan China untuk PBB mendesak AS untuk "menghentikan sanksi ilegal sepihak dan yurisdiksi lengan panjangnya, dan kembali ke jalur yang benar untuk mengamati JCPOA dan resolusi 2231.""China menentang langkah AS untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran," kata Zhang Jun. "Setelah keluar dari JCPOA, AS tidak lagi menjadi peserta dan tidak memiliki hak untuk memicu snapback di Dewan Keamanan."Setelah sesi itu, misi Cina ke PBB memposting tweet, menguraikan poin-poin utama dalam pernyataan utusan Beijing di UNSC.Rusia dan Cina - keduanya anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto - sebelumnya mengisyaratkan oposisi mereka terhadap rancangan resolusi AS.Untuk menghindari veto, AS berencana untuk berpendapat bahwa itu secara hukum tetap menjadi "negara peserta" dalam pakta nuklir hanya untuk meminta snapback yang akan mengembalikan sanksi PBB, yang telah diberlakukan terhadap Iran sebelum tinta JCPOA.(IT/TGM)