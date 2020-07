Trio Eropa Mengkritik Keras AS

IslamTimes- Para analis mengatakan penolakan terhadap seruan AS - bahkan oleh sekutu utamanya - adalah tanda keterasingan Amerika yang semakin meningkat dan pengaruh yang menurun di panggung dunia.

Perwakilan dari Jerman, Inggris dan Prancis juga menyatakan tidak nyaman dengan pendekatan Amerika, khususnya snapback, yang mereka tolak.Secara terpisah, Duta Besar Jerman untuk PBB Christoph Heusgen mencatat bahwa Washington tidak memiliki pendirian untuk meminta sanksi PBB terhadap Iran."Sangat disayangkan bahwa Amerika Serikat meninggalkan JCPOA, dan dengan melakukan ini sebenarnya melanggar hukum internasional," ungkapnya.Trio Eropa, bagaimanapun, menyuarakan keprihatinan atas berakhirnya larangan senjata yang akan datang, mengungkapkan harapan untuk menemukan cara untuk membatasi akses Iran ke senjata melalui kompromi, bukan melalui Dewan Keamanan.Para analis mengatakan penolakan terhadap seruan AS - bahkan oleh sekutu utamanya - adalah tanda keterasingan Amerika yang semakin meningkat dan pengaruh yang menurun di panggung dunia.“Penerimaan dingin dari Pompeo oleh dewan menambah potret Amerika Serikat yang semakin terisolasi dan menggarisbawahi betapa sedikit rasa hormat negara-negara lain terhadap administrasi Trump [Presiden AS Donald] karena menghadapi kontes pemilihan ulang yang suram,” lapor The Foreign Policy.Henry Rome, analis senior Iran untuk Eurasia Group, mengatakan pertemuan Dewan Keamanan adalah "ilustrasi jelas lain mengenai keterasingan Washington terhadap masalah Iran - serta kegagalannya selama tiga tahun terakhir untuk membujuk penandatangan kesepakatan lain untuk mendukung pendekatannya. (IT/TGM)