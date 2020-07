Presiden Rouhani: AS Kembali Menelan Kekalahan Pada Pertemuan DK PBB

IslamTimes- Amerika, tambahnya, mungkin membayangkan bahwa mereka telah memperoleh beberapa keuntungan dalam kampanye peningkatan tekanan ekonomi mereka terhadap Iran, tetapi "mereka tentu saja telah gagal secara politik, hukum dan moral dalam berbagai kesempatan selama tiga setengah tahun terakhir."

Presiden Hassan Rouhani telah menyoroti kegagalan Washington dalam upayanya yang melanggar hukum di Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang larangan persenjataan PBB terhadap Iran, dan mengatakan pertemuan itu sekali lagi mempertontonkan kekalahan politik Amerika lainnya untuk dilihat dunia."Selama tiga setengah tahun terakhir dan sejak pemerintahan baru AS [Presiden Donald Trump] berkuasa, kami telah menyaksikan pelanggaran hukum selain tindakan ilegal dan tidak manusiawi terhadap Republik Islam," kata Rouhani pada pertemuan kabinet di Teheran pada hari Rabu.Amerika, tambahnya, mungkin membayangkan bahwa mereka telah memperoleh beberapa keuntungan dalam kampanye peningkatan tekanan ekonomi mereka terhadap Iran, tetapi "mereka tentu saja telah gagal secara politik, hukum dan moral dalam berbagai kesempatan selama tiga setengah tahun terakhir.""Kemarin, mereka mengalami kekalahan lagi," kata Rouhani mengacu pada sesi Dewan Keamanan, di mana AS dikritik tajam karena mendorong PBB untuk memperpanjang larangan senjata di Iran, yang akan berakhir pada Oktober di bawah perjanjian nuklir 2015 disahkan oleh Resolusi Dewan 2231.Pada acara tersebut, AS diingatkan oleh anggota DK PBB lainnya bahwa mereka tidak lagi menjadi anggota dalam kesepakatan Iran - secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - dan tidak dapat menggunakan resolusi terkait untuk meneruskan larangan senjata.(IT/TGM)