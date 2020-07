Teluk Persia Sudah Lama Menyaksikan Kejahatan AS

IslamTimes- “Teluk Persia telah lama menyaksikan kejahatan AS di wilayah tersebut. 32 tahun lalu, AS sengaja menembak jatuh sebuah pesawat Iran. 290 tewas. AS belum meminta maaf atau malu atas kejadian tersebut, ”twit Kementerian Luar Negeri.

Kementerian Luar Negeri Iran dalam tweet pada Jumat menulis bahwa Teluk Persia telah lama menyaksikan kejahatan AS di wilayah tersebut.Pada kesempatan ulang tahun AS yang sengaja menjatuhkan maskapai penerbangan Iran di Teluk Persia pada 3 Juli 1988, Kementerian Luar Negeri Iran menulis, “apa itu HAM AS? Jawab: Komitmen tak tertandingi untuk membunuh orang! ”“Teluk Persia telah lama menyaksikan kejahatan AS di wilayah tersebut. 32 tahun lalu, AS sengaja menembak jatuh sebuah pesawat Iran. 290 tewas. AS belum meminta maaf atau malu atas kejadian tersebut, ”twit Kementerian Luar Negeri.Tiga puluh satu tahun yang lalu pada 3 Juli 1988, kapal perang angkatan laut AS, USS Vincennes menargetkan sebuah pesawat penumpang Iran dengan rudal darat-ke-udara SM-2MR di atas Teluk Persia, membantai semua 290 awak dan penumpangnya, di antaranya 66 anak-anak.Iran Air Flight 655 (IR655) menuju Dubai telah lepas landas dari Bandar Abbas di Iran, ketika ditabrak oleh rudal AS yang ditembakkan oleh USS Vincennes, di atas perairan Teluk Persia. Serangan itu terjadi di wilayah udara Iran, di atas perairan teritorial Iran di Teluk Persia.Serangan ini menempati urutan kesepuluh di antara bencana paling mematikan dalam sejarah penerbangan, insiden itu mempertahankan jumlah kematian tertinggi dari setiap bencana udara di Teluk Persia dan jumlah kematian tertinggi dari setiap bencana udara yang melibatkan Airbus di mana pun di dunia.(IT/TGM)