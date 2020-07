Kharrazi: Kebijakan Eropa yang Salah akan Hancurkan JCPOA 

Islam Times- Memperhatikan bahwa Republik Islam tidak akan pernah menyerah pada tekanan yang diberlakukan oleh para pengganggu, ia meminta pihak-pihak Eropa pada perjanjian nuklir untuk meninjau kembali pendekatan dan perilaku mereka.

Kepala Dewan Strategis Hubungan Luar Negeri Iran memperingatkan bahwa kebijakan Eropa yang salah mengenai kesepakatan nuklir Iran (JCPOA) akan mengarah pada penghancuran pakta bersejarah."Upaya AS di DK PBB untuk perpanjangan embargo senjata terhadap Iran dan tindakan baru-baru ini oleh E3 di Badan Tenaga Atom Internasional serta langkah-langkah mencurigakan oleh kepala Badan tidak akan pernah memiliki efek jera, tapi itu pasti akan menyebabkan kehancuran JCPOA, "kata Kamal Kharrazi, Jumat.Sekarang direktur jenderal IAEA telah bertemu Brian Hook, perwakilan AS untuk urusan Iran, menunjukkan tingkat ketergantungan Tuan Grossi dan kurangnya independensi bahwa ia secara sembarangan mengoordinasikan tindakannya dengan pusat konspirasi melawan Iran, ungkapnya, mencatat bahwa pertemuan tersebut mengungkapkan dari mana Mr. Grossi menerima pesanan dan di mana tindakan tiga negara Eropa telah direncanakan.Memperhatikan bahwa Republik Islam tidak akan pernah menyerah pada tekanan yang diberlakukan oleh para pengganggu, ia meminta pihak-pihak Eropa pada perjanjian nuklir untuk meninjau kembali pendekatan dan perilaku mereka.Mengatakan kembali bahwa Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan menyerah pada intimidasi negara asing, ia menambahkan, tekanan yang meningkat dari AS dan sanksi yang tidak adil hanya membuat Iran lebih bertekad untuk melanjutkan jalan mereka.Kebijakan unilateral dan sesat dari tiga negara anggota JCPOA di Eropa, yang dipimpin oleh AS, untuk menghentikan kegiatan nuklir damai Iran selalu menjadi bumerang, karena Iran lebih bertekad untuk mengembangkan teknologi nuklirnya.(IT/TGM)