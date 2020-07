AS: Perlombaan Senjata AS, Rusia dan China Bahayakan Semua

State Department – Foreign Policy.jpg

Islam Times - Amerika Serikat mewakili kontrol senjata yang efektif dan dapat diverifikasi dan tidak melakukan perlombaan senjata dengan Rusia dan China, sebuah skenario yang akan merugikan semua orang, kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri.

“Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk kontrol senjata yang efektif yang memajukan keamanan AS, sekutu, dan mitra; dapat diverifikasi dan ditegakkan; dan termasuk mitra yang mematuhi kewajibannya secara bertanggung jawab,” kata pejabat itu.Menurut pejabat itu, Presiden Donald Trump "telah menuduh pemerintahan ini memulai babak baru dengan mencari era baru kendali senjata yang bergerak melampaui perjanjian bilateral masa lalu".Karena itu AS mendesak Rusia dan China untuk "bergabung dengan kami dalam kesempatan ini untuk memberikan hasil keamanan nyata kepada negara-negara kami dan seluruh dunia", pejabat itu melanjutkan."Perlombaan senjata tiga arah akan mengganggu kestabilan dan tidak akan meningkatkan keamanan bagi China atau Rusia," kata pejabat itu.Pejabat itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen pada kontrol senjata internasional, tetapi China perlu bergabung dengan pembicaraan dengan AS dan Rusia.“China harus mempertimbangkan kembali ketidakhadirannya dan bergabung dalam diskusi ini. Presiden Trump menginginkan perjanjian trilateral yang sesuai dengan lingkungan keamanan saat ini di mana China dan Rusia berpacu dengan senjata, ”kata diplomat AS itu.China memiliki kewajiban berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir yang mengharuskannya untuk mengadakan pembicaraan "dengan itikad baik mengenai langkah-langkah efektif yang mengarah pada pelucutan senjata nuklir", pejabat Departemen Luar Negeri menambahkan.“China dengan cepat membangun persenjataan nuklirnya. Mereka berusaha untuk menggandakan kemampuan nuklir mereka selama dekade berikutnya. Telah ada pembicaraan tentang 1.000 hulu ledak.Beijing menginginkan triad kemampuan dengan peluncur berbasis darat atau rudal darat, kapal selam, dan pembom. Ini bukan pencegah minimal. Perlombaan senjata tiga arah akan mengganggu kestabilan dan tidak akan meningkatkan keamanan bagi China atau Rusia ”, kata diplomat AS itu.[IT/r]Dia juga menyatakan bahwa rencana China untuk membuat triad senjata nuklir berbasis udara, laut, dan darat bertentangan dengan strategi pencegahan minimalnya.Pejabat itu mengatakan Cina dengan cepat membangun persenjataan nuklirnya dalam upaya menggandakan kemampuan nuklir selama dekade berikutnya. Ia mengklaim tujuan Beijing adalah meningkatkan persediaannya menjadi 1.000 hulu ledak.