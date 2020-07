AS Kirim Dua Kapal Induk di Tengah Latihan China

Islam Times - Amerika Serikat mengirim dua kapal induk ke Laut China Selatan di saat yang sama Tiongkok melakukan latihan militer di perairan sengketa tersebut. Langkah ini hampir dipastikan akan membuat geram Tiongkok, negara yang mengklaim keseluruhan Laut China Selatan.

"USS Nimitz dan USS Ronald Reagan sedang menjalankan operasi dan latihan di Laut China Selatan untuk mendukung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," ujar keterangan Angkatan Laut AS, dilansir dari laman The Straits Times, Sabtu 4 Juli 2020.Selama ini Tiongkok dan AS sama-sama saling menuding telah meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan.Angkatan Laut AS tidak menyebutkan secara spesifik di titik mana USS Nimitz dan USS Ronald Reagan dikerahkan di Laut China Selatan, perairan yang membentang sejauh 1.500 kilometer."Tujuan pengiriman ini adalah untuk menunjukkan sinyal kepada mitra dan sekutu kami, bahwa kami berkomitmen terhadap keamanan dan stabilitas regional," kata Laksamana Muda George M. Wikoff.Wikoff, komandan dari grup penyerang yang dipimpin USS Ronald Reagan, mengatakan bahwa pengiriman ini bukan merupakan respons terhadap latihan militer Tiongkok. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon menyebut latihan militer Tiongkok di Laut China Selatan "kontra-produktif dari upaya menurunkan ketegangan di kawasan."Tiongkok mengecam kritik Pentagon, dan menyebut bahwa AS adalah pihak yang harus disalahkan atas meningkatnya ketegangan.Pekan kemarin, Tiongkok mengumumkan rencana melakukan latihan militer selama lima hari mulai 1 Juli. Latihan digelar di dekat Kepulauan Paracel, yang sama-sama diklaim Beijing dan juga Vietnam.Vietnam dan Filipina mengkritik rencana latihan Tiongkok, yang dinilai dapat meningkatkan ketegangan dan memperburuk hubungan antar negara. [IT/onh/Medcom]