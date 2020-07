Pembunuhan Jenderal Soleimani, Hadiah Terbesar AS Untuk Terorisme Takfiri

IslamTimes- Tindakan teror itu dilakukan di bawah arahan Presiden AS Donald Trump, dengan Pentagon bertanggung jawab atas serangan itu.

Pejabat tinggi keamanan Iran mengatakan pembunuhan Washington terhadap komandan senior anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani adalah hadiah terbesar dari AS untuk terorisme Takfiri dan para pendukungnya.Teroris AS membunuh Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), bersama dengan Abu Mahdi al-Muhandis, wakil kepala Irak Hashd al-Sha'abi, dan rekan-rekan mereka dengan menargetkan kendaraan mereka di luar Baghdad Bandara Internasional pada 3 Januari.Tindakan teror itu dilakukan di bawah arahan Presiden AS Donald Trump, dengan Pentagon bertanggung jawab atas serangan itu.Berbicara pada sesi pada hari Sabtu, Shamkhani mengatakan, "Dendam AS dan rezim Zionis (Israel) terhadap ... Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis karena peran mereka yang tak tergantikan dalam memerangi terorisme Takfiri di wilayah tersebut dan berhasil menunjukkan muka asli AS dan 'sandiwara anti-terorisme mereka. "Dia menambahkan bahwa dunia harus menghargai perang tulus kedua komandan melawan terorisme karena perintah bijak dan upaya tulus mereka mencegah penyebaran terorisme Takfiri di seluruh dunia.Seorang hakim senior Iran mengatakan pada hari Senin bahwa Pemberitahuan Interpol telah dikeluarkan untuk penuntutan puluhan pejabat militer dan politik Amerika Serikat, termasuk Presiden Donald Trump, dengan tuduhan merencanakan dan melaksanakan serangan teroris terhadap Jenderal Soleimani dan teman-temannya.(IT/TGM)