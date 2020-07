NYT: ‘Kurangnya Bukti Langsung’ pada ‘Kolusi’ Rusia-Taliban

Taliban militants.jpg

IslamTimes - The New York Times telah merilis artikel baru mengutip memo yang baru dirilis oleh Dewan Intelijen Nasional, mengatakan bahwa pemerintah "tidak memiliki bukti langsung" pada kasus "kolusi" Rusia-Taliban.

Tingkat kepercayaan bahwa Rusia telah "berkolusi" dengan Taliban dengan memberikan hadiah untuk membunuh tentara AS digambarkan dalam memo baru itu sebagai "medium", yang The New York Times menambahkan "gagal memenuhi kepastian".Sementara itu, agensi lain telah menyatakan tingkat kepercayaan mereka menjadi lebih rendah, dengan mengatakan mereka "tidak memiliki informasi untuk mendukung kesimpulan itu pada tingkat yang sama".“Tetapi, dua pejabat yang membahas memo itu mengatakan secara lebih rinci, menekankan bahwa pemerintah tidak memiliki bukti langsung tentang apa yang para pemimpin jaringan kriminal dan para pejabat G.R.U.mengatakan pada pertemuan tatap muka sehingga tidak bisa mengatakan dengan kepastian yang lebih besar bahwa Rusia secara khusus menawarkan hadiah sebagai imbalan atas pembunuhan tentara Barat ”, kata laporan itu.Bahkan setelah mengakui tidak mendapatkan bukti yang kredibel dari tuduhan mereka, laporan NYT terus mengutip kekhawatiran yang disuarakan oleh beberapa pejabat bahwa "penilaian terhadap program kolusi Rusia yang dicurigai dapat dipolitisasi".“Produk-produk ini tidak pernah pasti, selalu - selalu ada peringatan dan lubang dan penilaian dan kualifikasi. Gedung Putih telah menggambarkannya sebagai tidak diverifikasi, tetapi tidak pernah diverifikasi, sehingga menurut saya salah representasi. Akan sangat mudah, jika Anda ingin mengambil putaran yang berbeda, untuk menarik mereka keluar dan memperkuat cara yang tidak meyakinkan itu", mantan direktur Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional Matthew G. Olsen berkata.[IT/r]