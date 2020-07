Sanksi AS Terhadap Iran Dan Venezuela Gagal Mencapai Tujuan Akhir

IslamTimes- Jaksa penuntut AS telah mengajukan gugatan untuk menyita bensin yang sangat dibutuhkan di atas empat kapal tanker yang dikirim Iran ke Venezuela, negara yang menghadapi kekurangan bahan bakar karena embargo ekonomi Amerika.

Sanksi AS terhadap Iran dan Venezuela telah gagal dalam mencapai tujuan akhir Washington untuk menggulingkan pemerintah mereka dan tidak akan pernah berhasil dalam hal ini, kata seorang pakar hak asasi manusia dan aktivis perdamaian.Daniel Kovalik, yang mengajar hak asasi manusia internasional di Fakultas Hukum Universitas Pittsburgh di negara bagian Pennsylvania, membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Jumat.Jaksa penuntut AS telah mengajukan gugatan untuk menyita bensin yang sangat dibutuhkan di atas empat kapal tanker yang dikirim Iran ke Venezuela, negara yang menghadapi kekurangan bahan bakar karena embargo ekonomi Amerika.Dalam upaya terbaru oleh administrasi Presiden AS Donald Trump untuk menargetkan kedua negara, keluhan perdata diajukan oleh jaksa federal di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Columbia pada Rabu malam.Gugatan tersebut bertujuan untuk menghentikan pengiriman bensin Iran di atas kapal Bella dan Bering yang berbendera Liberia, dan Pandi dan Luna, menurut Wall Street Journal.Keluhan itu juga berupaya menghalangi pengiriman bahan bakar Iran di masa depan ke Venezuela, dan juga bertujuan untuk menghentikan aliran pendapatan dari penjualan minyak ke Iran.(IT/TGM)