Intelijen AS Terlibat Dalam 'Perdagangan Narkoba' Di Afghanistan

Utusan presiden Rusia untuk Afghanistan mengatakan intelijen AS telah terlibat dalam "perdagangan narkoba" di negara itu, sementara menolak tuduhan oleh Washington bahwa Moskow telah berkolusi dengan Taliban untuk membunuh pasukan Amerika.Zamir Kabulov dikutip oleh Kantor Berita Rusia TASS membuat komentar pada hari Minggu, setelah The New York Times mengklaim dalam sebuah artikel bahwa intelijen militer Rusia telah menawarkan "hadiah" kepada militan yang terkait dengan Taliban untuk serangan terhadap tentara Amerika dan pasukan koalisi lainnya di Afghanistan .Moskow dengan keras membantah tuduhan itu, menyebut artikel itu berita palsu.“Petugas intelijen AS itu, yang menuduh kami melakukan hal yang berbeda, terlibat dalam perdagangan narkoba. Pesawat-pesawat mereka dari Kandahar, dari Bagram [lapangan udara dekat Kabul] terbang ke mana pun mereka mau - ke Jerman, ke Rumania - tanpa inspeksi apa pun, "kata Kabulov.Kabulov menggarisbawahi bahwa keterlibatan AS dalam perdagangan narkoba ke Eropa melalui pesawat yang belum dipetakan adalah rahasia umum di Afghanistan, dengan mengatakan, "Setiap warga negara Kabul akan memberi tahu Anda bahwa, semua orang siap untuk membicarakan hal itu."Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam sebuah postingan Twitter pekan lalu bahwa intelijen AS tidak menganggap artikel The Times itu kredibel.Taliban juga membantah memiliki kesepakatan dengan dinas intelijen Rusia.(IT/TGM)