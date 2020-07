Laporan: Roket Katyusha Ditembakkan di Pangkalan AS di Bandara Baghdad

Aerial view of the Baghdad International Airport.jpg

IslamTimes - Laporan mengatakan roket Katyusha telah ditembakkan ke "pangkalan AS" di dalam Bandara Internasional Baghdad.

Proyektil jatuh di sekitar bandara pada hari Minggu (5/7) tanpa meledak atau meninggalkan korban manusia, jaringan televisi Irak al-Sumaria melaporkan.Saluran al-Arabiya al-Hadath milik Saudi mengutip "sumber" yang mengatakan bahwa roket itu menargetkan pangkalan Amerika di dalam bandara.Tidak ada kelompok atau orang yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut.Itu terjadi hanya sehari setelah sebuah roket menghantam sebuah bangunan di dekat Zona Hijau yang dijaga ketat di ibukota Irak, yang menampung beberapa kantor pemerintah dan misi diplomatik asing, termasuk kedutaan besar AS.Sebuah pernyataan militer Irak mengatakan pasukan keamanan telah menghentikan roket Katyusha agar tidak diluncurkan di pangkalan Camp Taji di utara Baghdad yang menampung pasukan pimpinan AS.Insiden bertubi tubi datang setelah uji kontroversial sistem rudal Patriot AS di dalam Zona Hijau.Baghdad sangat mengutuknya, dengan Wakil Ketua Parlemen Hassan Karim al-Kaabi mengatakan bahwa dengan melakukan tes, Washington hanya menambah massa provokasi dan tindakan ilegal di Irak.Juga pada hari Minggu (5/7), seorang anggota Sairoon (Aliansi Menuju Reformasi), blok parlemen terbesar di Irak yang dipimpin oleh ulama berpengaruh Muqtada al-Sadr, mengecam tes provokatif AS.Berbicara kepada kantor berita berbahasa Arab al-Maalomah, MP Salam al-Shammari mengatakan Amerika Serikat terus melakukan tindakan pelanggaran berat terhadap Irak tanpa menghormati perjanjian dan peraturan internasional yang berlaku."Pelanggaran AS telah mencapai titik, di mana mereka tidak bisa berhadapan dengan diam lagi," katanya. Washington bertindak seolah-olah Irak adalah "salah satu negaranya," kata Shammari.Dia mendesak pemerintah Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi untuk mengambil sikap yang jelas terhadap pelanggaran, terutama mengingat suara parlemen 5 Januari untuk penarikan semua pasukan pimpinan AS dari negara itu.Badan legislatif itu meloloskan pemungutan suara dua hari setelah AS membunuh komandan senior Iran Jenderal Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan pasukan Mobilisasi Populer (PMU) komando Irak kedua yang berpasangan, dan rekan mereka di dekat Bandara Baghdad, atas perintah langsung Presiden AS Donald Trump.Pembunuhan itu diikuti oleh protes massa dan upacara pemakaman monumental di Iran dan Irak.[IT/r]