Pakar PBB: Pembunuhan Jenderal Soleimani Melanggar Hukum

Lieutenant General Qassem Soleimani (right) was a key figure in regional fight against Daesh terrorists.jpg

Islam Times - Seorang penyelidik senior hak asasi manusia PBB mengatakan pembunuhan komandan tinggi Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad oleh Amerika Serikat adalah pembunuhan "melawan hukum" yang melanggar hukum internasional.

Agnes Callamard, pelapor khusus PBB untuk eksekusi di luar hukum, ringkasan atau arbitrer, mengatakan pada hari Senin (6/7) bahwa AS telah gagal memberikan bukti yang cukup tentang serangan yang sedang berlangsung atau segera terhadap kepentingannya untuk membenarkan serangan pesawat nir awak Januari terhadap konvoi Jenderal Soleimani saat meninggalkan Baghdad Bandara."Tidak ada ancaman nyata yang akan segera terjadi pada kehidupan, tindakan yang diambil oleh AS adalah melanggar hukum," tulis Callamard dalam sebuah laporan.Serangan pesawat nir awak itu "melanggar Piagam PBB", Callamard menambahkan, menyerukan pertanggungjawaban atas pembunuhan yang ditargetkan oleh pesawat nir awak dan untuk pengaturan senjata yang lebih besar."Dunia berada pada saat kritis, dan kemungkinan titik kritis, ketika menyangkut penggunaan pesawat tak berawak. ... Dewan Keamanan hilang dalam aksi; masyarakat internasional, mau tidak mau, sebagian besar diam," Callamard, seorang penyelidik independen, kepada Reuters.Callamard dijadwalkan pada hari Kamis (9/7) untuk mempresentasikan temuannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia, memberikan negara-negara anggota kesempatan untuk memperdebatkan tindakan apa yang harus dilakukan. Amerika Serikat bukan anggota forum, telah berhenti dua tahun lalu.Pada 3 Januari, AS membunuh Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Penjaga Revolusi Islam Iran Quds, dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Mobilisasi Populer Irak (PMU), dan sekelompok rekan mereka di Baghdad.Kedua komandan mendapatkan penghormatan yang mendalam di antara negara-negara Muslim atas upaya mereka dalam menghilangkan kelompok teroris Daesh yang disponsori AS di wilayah tersebut, terutama di Irak dan Suriah.Operasi itu dilakukan dengan otorisasi Presiden AS Donald Trump.Iran telah mengeluarkan surat perintah penangkapan dan meminta Interpol membantu menahan Presiden AS Donald Trump dan beberapa pemimpin militer dan politik AS lainnya yang berada di balik pembunuhan itu.Jaksa penuntut di Tehran mengatakan Trump, bersama dengan lebih dari 30 lainnya, terlibat dalam pembunuhan 3 Januari, dan karenanya menghadapi dakwaan pembunuhan dan terorisme.Tehran telah memberikan peringatan merah untuk Trump dan yang lainnya, pemberitahuan tingkat tertinggi yang dikeluarkan oleh Interpol yang mencari lokasi dan penangkapan individu-individu yang disebutkan. Di bawah peringatan merah, pemerintah setempat melakukan penangkapan atas nama negara yang memintanya. Pemberitahuan tersebut tidak dapat memaksa negara untuk menangkap atau mengekstradisi tersangka, tetapi dapat mengarahkan perhatian pada para pemimpin pemerintah dan membatasi perjalanan tersangka.[IT/r]