Pembunuhan Jenderal Soleimani, 'Pelanggaran Hukum AS' 

Pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani Iran tidak hanya merupakan pelanggaran hukum internasional, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hukum AS, kata seorang pakar Amerika di bidang ini.Presiden AS Donald Trump memerintahkan pembunuhan Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Garda Revolusi Islam Iran, dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua Mobilisasi Populer Irak (PMU), dan sekelompok dari sahabat mereka di Baghdad pada 3 Januari 2020.Mantan staf kongres Rodney Martin mengatakan kepada Press TV dalam sebuah wawancara pada hari Selasa, “pembunuhan-pembunuhan Qassem Soleimani di AS bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, dan Piagam PBB yang menjadi penanda tangan pendiri AS, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap Hukum AS. "Martin mengutip Judul 18 dari undang-undang Amerika Serikat Kode: 1116, yang secara khusus, "melarang pembunuhan atau pembunuhan pejabat asing, atau orang yang dilindungi secara internasional."Martin, bagaimanapun, mengatakan bahwa para pejabat pemerintah AS telah berulang kali keluar dari esensi hukum "dengan terlibat dalam bahasa kreatif". “Amerika Serikat telah mengitari dan melanggar Konvensi Jenewa - dengan menunjuk kembali tawanan perang sebagai kombatan musuh yang dilucuti senjata, atau menyebut tentara yang dilucuti senjata sebagai teroris, dan kemudian mengirim mereka ke kamp konsentrasi seperti Guantanamo, atau pada kasus Jenderal Soleimani, dan Pasukan Revolusi Quds, menyebut mereka sebagai teroris, yang memungkinkan mereka terlibat dalam pembunuhan ilegal. "Martin melanjutkan dengan mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak hanya terlibat dalam pembunuhan orang tak bersalah, tetapi juga "Israel dan Arab Saudi telah melakukan [hal yang sama] dengan memamerkan hukum internasional, hukum mereka sendiri, dan mungkin akan terus melakukannya dengan terlibat dalam bahasa kreatif dan mendesain ulang istilah.Martin sependapat dengan putusan seorang penyelidik senior HAM PBB yang menggambarkan pembunuhan Soleiman sebagai pembunuhan "melawan hukum" yang melanggar hukum internasional.(IT/TGM)