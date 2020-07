China Panggil Warganya di AS untuk Pulang, FBI Melarang

China and US Flags.jpg

IslamTimes - Pejabat China mencoba untuk memaksa warganya untuk kembali ke kampung halamannya dari Amerika Serikat ( AS). Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur FBI, Christopher Wray, sebagaimana dilansir dari ABC News, Rabu (8/7).

Wray meminta warga China di AS untuk mengontak FBI jika mereka dipaksa untuk kembali ke China.Dia menuduh China menggunakan spionase, pencurian siber, pemerasan, dan cara-cara lain sebagai bagian dari strategi untuk menggeser dominasi AS di bidang ekonomi dan teknologi di dunia.Dia mengatakan pemimpin China, Xi Jinping, telah membuat program yang diberi nama Fox Hunt. Program tersebut, menurut Wray, bertujuan untuk membungkam kritik terhadap kebijakan politik China dan melanggar hak asasi manusiaDi bawah rencana itu, para mereka berusaha menekan orang-orang China yang tinggal di luar negeri sekaligus dianggap sebagai ancaman. Para anggota keluarga yang menolak kembali ke China telah diancam.Beberapa anggota keluarganya di China bahkan ditangkap atas tuduhan tersebut."Ratusan korban Fox Hunt yang mereka targetkan tinggal di AS. Banyak di antara mereka adalah warga negara Amerika," kata Wray.Kedutaan Besar (Kedubes) China di AS belum mengomentari pernyataan Wray. Sementara itu, China membantah menyerang AS dengan spionase siber.[IT/r]