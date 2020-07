Indonesia akan Beli 8 Pesawat MV-22 Osprey dari AS Senilai Rp28,8 Triliun

Islam Times - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengizinkan potensi penjualan delapan unit pesawat MV-22 Block C Osprey dan sejumlah peralatan militer lainnya ke Pemerintah Indonesia. Total nilai penjualan ini diestimasi akan mencapai USD2 miliar atau setara Rp28,8 triliun.

"Pemerintah Indonesia telah melayangkan permintaan untuk membeli delapan unit pesawat MV-22 Block C Osprey," tulis keterangan di Defense Security Cooperation Agency tertanggal 6 Juli 2020.Kemenlu AS menyebutkan bahwa rencana penjualan ini akan mendukung kebijakan luar negeri Washington dalam memperkuat keamanan salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik, yakni Indonesia."Merupakan hal vital bagi AS untuk mendukung Indonesia dalam mengembangkan serta menjaga kapabilitas pertahanan yang kuat dan efektif," lanjutnya.Delapan pesawat MV-22 Block C Osprey dan sejumlah perangkat lainnya diyakini dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menjalankan operasi kemanusiaan dan penanganan bencana. AS menilai Indonesia tidak akan mengalami kesulitan berarti dalam memasukkan 8 unit MV-22 Block C Osprey ke jajaran militer.AS menegaskan, rencana penjualan delapan pesawat dan sejumlah perangkat ini tidak akan mengubah keseimbangan militer di kawasan.Dua kontraktor utama dalam rencana penjualan ini adalah Bell Textron Inc., Amarillo, Texas and The Boeing Company, Ridley Park, Pennsylvania. Nantinya, perwakilan kontraktor akan mengunjungi Indonesia untuk memberikan dukungan teknis serta menyampaikan informasi seputar produk yang dijuak.Pemberitahuan mengenai rencana penjualan ini merupakan aturan internal AS seputar penjualan peralatan militer ke negara lain, dan bukan berarti transaksi jual beli ini telah berakhir.[IT/Onh/Medcom]