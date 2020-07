Dubes Rusia: Sanksi AS Tak Pengaruhi Pembelian Sukhoi Indonesia

Islam Times - Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan, pembelian pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 oleh Indonesia tidak mengalami pembatalan. Pernyataan disampaikan dalam merespons kekhawatiran seputar potensi sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap produk-produk militer Rusia.

Dubes Lyudmila menegaskan, sanksi yang diberikan AS tidak berpengaruh terhadap pembelian dari negara lain, termasuk Indonesia."Tidak ada pembatalan. Kontraknya sudah ditandatangani, dan semoga implementasinya segera dilakukan," kata Lyudmila dalam jumpa pers daring pada Rabu, 8 Juli 2020.Ia mengatakan, sanksi AS terhadap Rusia hanya bersifat ancaman. "Mereka hanya mengancam, jadi sanksi AS tidak akan mempengaruhi segala pembelian produk Rusia oleh negara lain," terangnya.Dia menegaskan Rusia akan terus menjual produk-produk militer yang telah terjamin kualitasnya ke berbagai negara. Ia mengatakan, banyaknya negara yang ingin membeli produk militer Rusia merupakan bukti dari jaminan kualitas tersebut.Secara spesifik, Dubes Lyudmila juga menyinggung mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Rusia untuk membahas mengenai pembelian Sukhoi. Dia menuturkan bahwa kontrak sudah ditandatangani."Jadi hanya tinggal implementasinya saja," ungkapnya.Maret lalu, AS menegaskan Indonesia bisa saja terkena sanksi jika terus melanjutkan kontrak pembelian Sukhoi dengan Rusia.AS memiliki undang-undang yang dapat menjatuhkan sanksi terhadap negara lain, termasuk negara mitra. Sanksi bisa dijatuhkan bila negara mitra kedapatan melakukan transaksi alat utama sistem persenjataan dengan musuh Negeri Paman Sam.[IT/Onh/Medcom]