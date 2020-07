450 Perusahaan Iran Berbasis Pengetahuan Produksi Massal Peralatan Anti-Corona

Islam Times - Sekitar 450 perusahaan berbasis pengetahuan aktif memproduksi massal peralatan pelindung dan produk perawatan untuk memerangi virus corona, kata Mehdi Kashmiri, direktur teknologi dan perencanaan di Kementerian Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Teknologi pada Rabu, 08/07/20.

"Produksi lebih dari satu juta masker wajah per hari, produksi lebih dari 1,5 liter disinfektan per hari, kit diagnostik, termometer non-kontak, pakaian pelindung, ventilator adalah di antara produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan ini," katanya.Dia menambahkan, 150 perusahaan aktif di bidang produksi peralatan rumah sakit.Selain itu, produsen juga melipatgandakan kapasitas produksinya dan para peneliti telah mencapai teknologi untuk memproduksi tiga jenis kit diagnostik COVID-19 yang menyentuh pasar selama dua minggu terakhir.Dua jenis kit diagnostik sekarang diproduksi secara massal oleh perusahaan berbasis pengetahuan, yang pertama adalah tes RT-PCR, 8 juta di antaranya diproduksi per bulan; sementara yang lainnya adalah tes berbasis serologi dengan total 400.000 sedang diproduksi setiap bulan dan diperkirakan akan mencapai 2 juta.Saat ini, 40 ventilator canggih diproduksi setiap hari di sektor peralatan medis.Produk-produk inovatif buatan Iran di bidang diagnosis, skrining, dan memerangi virus corona juga diluncurkan untuk memerangi penyakit, yaitu, generator ozon, pelindung wajah nano, gerbang desinfeksi, dan kit diagnostik COVID-19 molekuler. [IT/Onh]