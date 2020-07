Zarif: Iran akan Bangkit Lebih Kuat dari Perang Ekonomi AS

Islam Times - Berbicara dalam pertemuan pejabat senior Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Senin, mengatakan, "Mungkin, tidak ada negara lain yang berada di bawah tekanan yang terus meningkat dari kekuatan [dunia] tertentu, terutama Amerika Serikat, dan rezim Zionis."

Berlawanan dengan efek yang diinginkan oleh sanksi AS, Iran akan benar-benar muncul lebih kuat daripada yang akan terjadi tanpa tantangan itu, menurut seorang penulis, jurnalis, dan pembawa acara radio Amerika.Kevin Barrett membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Selasa ketika mengomentari pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif yang mengatakan bahwa AS dan Israel telah mencapai titik di mana mereka memahami bahwa apa yang disebut kampanye tekanan maksimum mereka terhadap Iran telah mancapai jalan buntu, dan dia berharap bahwa pengakuan ini akan berubah menjadi perubahan kebijakan.Berbicara dalam pertemuan pejabat senior Kementerian Luar Negeri Iran pada hari Senin, mengatakan, "Mungkin, tidak ada negara lain yang berada di bawah tekanan yang terus meningkat dari kekuatan [dunia] tertentu, terutama Amerika Serikat, dan rezim Zionis.""Tapi, ini terjadi pada saat militer Iran berbicara tentang kota-kota bawah tanahnya yang menghadap ke Teluk Persia di pegunungan yang sangat tidak dapat ditembus. Dan ini telah diakui secara luas oleh para ahli strategi Amerika ketika mereka membayangkan berperang dengan Iran; mereka akan kehilangan sebagian besar karena Iran memiliki landasan strategis dan mengendalikan Teluk Persia, ”kata Barrett.“Jadi itu sebabnya AS telah melakukan perang ekonomi habis-habisan, mungkin perang ekonomi paling brutal yang pernah terjadi, meningkatkan tekanan terhadap Iran dengan keberhasilan yang beragam. Negara-negara lain di dunia tidak terkesan oleh pembubaran JCPOA oleh pemerintah AS, yang benar-benar merupakan tindakan kriminalitas internasional sepenuhnya. Jadi, seluruh dunia bersimpati dengan posisi Teheran saat ini, dimana AS, dan tuannya di Tel Aviv, semakin histeris, ”tambahnya.(IT/TGM)