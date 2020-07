Zarif: Pemerintah AS Harus Mengganti Kerugian Pada Iran

IslamTimes- Diplomat top Iran menekankan bahwa tidak ada bedanya bagi Iran, yang menjadi presiden AS berikutnya, harus mengambil langkah-langkah untuk kompensasi kerugian yang ditimbulkan terhadap Iran sebagai akibat dari tindakan sepihak yang diambil oleh pemerintah AS.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan terlepas dari siapa yang memenangkan pemilihan presiden yang akan datang di Amerika Serikat, pemerintah Amerika berikutnya harus menebus kerugian yang diderita pendahulunya terhadap bangsa Iran.Zarif membuat pernyataan itu dalam pidato virtual di konferensi tahunan Dialog Mediterania 2020, yang diselenggarakan oleh Italia, pada hari Senin.Diplomat top Iran menekankan bahwa tidak ada bedanya bagi Iran, yang menjadi presiden AS berikutnya, harus mengambil langkah-langkah untuk kompensasi kerugian yang ditimbulkan terhadap Iran sebagai akibat dari tindakan sepihak yang diambil oleh pemerintah AS."Tidak penting bagi kita yang akan memenangkan pemilihan mendatang di AS, tetapi penting bagi kita untuk melihat Washington memperbaiki pendekatannya terhadap Teheran," ungkapnya.Menunjuk terorisme ekonomi AS terhadap bangsa Iran, Zarif mengatakan mereka yang mengklaim bahwa mereka belum menjatuhkan sanksi medis pada Republik Islam harus tahu bahwa Teheran tidak mungkin mendapatkan obat-obatan karena pembatasan perbankan yang dikenakan pada negara tersebut.Akhir Juni, Kementerian Luar Negeri Iran mengecam Gedung Putih atas upaya yang memimpin kampanye internasional untuk menggunakan 'teror ekonomi, medis terhadap hak asasi manusia di Iran.'(IT/TGM)