AS Ciptakan Taliban dalam Operasi Rahasia Selama Satu Dekade

Pejabat keamanan top Rusia mengatakan Amerika Serikat menciptakan dan memelihara kelompok militan Taliban di Afghanistan dalam operasi rahasia selama satu dekade."Sejujurnya, Amerika Serikat yang menciptakan gerakan Taliban," kata Kepala Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev dalam sebuah wawancara dengan mingguan Argumenty i Fakty pada hari Selasa.Kelompok militan Taliban, Patrushev mengatakan, adalah hasil dari "Operasi Siklon ... salah satu operasi terpanjang dan paling mahal dalam sejarah CIA," yang dilakukan oleh agen mata-mata AS di Afghanistan dari 1979 hingga 1989.Operasi itu "ditujukan untuk memberi dukungan finansial dan militer kepada mujahidin Afghanistan, yang kemudian membentuk tulang punggung pasukan teroris tidak hanya di Afghanistan tetapi di seluruh wilayah itu," tambah Patrushev.Yang disebut mujahidin berperang melawan bekas pasukan Uni Soviet di Afghanistan selama 1980-an.Pejabat keamanan senior mengatakan Rusia "tidak pernah bekerja sama dengan Taliban." Dia mengatakan Mahkamah Agung Rusia secara resmi menetapkan Taliban sebagai kelompok teroris pada tahun 2003.Bulan lalu, The New York Times mengatakan dalam sebuah laporan kontroversial bahwa unit rahasia dalam intelijen militer Rusia, atau GRU, diduga menawarkan hadiah uang kepada gerilyawan yang memiliki hubungan dengan Taliban yang akan membunuh pasukan AS di Afghanistan tahun lalu.Laporan tersebut mengklaim bahwa Presiden AS Donald Trump telah diberitahu tentang masalah ini pada bulan Maret. Namun Trump telah membantah pernyataan itu.(IT/TGM)