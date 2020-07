Mahkamah Agung AS Pemerintahkan Pengungkapan Pengembalian Pajak Trump

President Donald Trump.jpg

IslamTimes - Mahkamah Agung AS akan memutuskan apakah pengembalian pajak Presiden Donald Trump dan catatan keuangan lainnya dapat diperiksa oleh Kongres dan jaksa penuntut - putusan dengan potensi konsekuensi politik yang besar.

Trump menolak untuk berbagi dokumen tentang kekayaan dan bisnisnya. Pengacaranya berpendapat dia memiliki kekebalan total saat menjabat.Putusan akan menguji klaim itu dan memiliki implikasi pada seberapa jauh anggota parlemen AS dapat meneliti presiden.Bahkan keputusan Kongres tidak akan membuat pengembalian pajak publik Trump sebelum pencalonannya untuk pemilihan kembali pada bulan November.Trump, yang menghasilkan uang sebagai pengembang properti, adalah presiden pertama sejak Richard Nixon pada 1970-an yang belum mengumumkan pengembalian pajaknya kepada publik.Dia menyebut penyelidikan dalam urusan pajaknya sebagai "perburuan penyihir" dan melihat kasus kongres sebagai alat untuk melecehkannya secara politis.Dua komite Dewan Perwakilan Rakyat yang dikontrol Demokrat dan Jaksa Wilayah New York Cyrus Vance - juga seorang Demokrat - menuntut pembebasan pajak dan informasi lainnya.Perintah pengadilan - perintah untuk menyerahkan bukti - dikeluarkan tahun lalu untuk Mazars USA, yang merupakan akuntan Trump, dan kepada pemberi pinjaman Trump utama, Deutsche Bank dan Capital One.Pengadilan yang lebih rendah di Washington dan New York memutuskan melawan presiden dalam semua kasus, tetapi keputusan-keputusan itu telah ditunda sambil menunggu keputusan pengadilan terakhir.[IT/r]