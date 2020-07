Iran: Pembunuhan Soleimani, AS Langgar Prinsip-prinsip Dasar Hukum Internasional

Abbas Mousavi, spokesman for Iran's Foreign Ministry.jpg

Islam Times - Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan pembunuhan komandan anti-teror Iran, Letnan Jenderal Qassem Soleimani oleh AS, terjadi tanpa menghiraukan prinsip-prinsip hukum, kemanusiaan, dan moral yang mendasar, menyangkal klaim Washington untuk memerangi terorisme di wilayah tersebut.

"AS membunuh Jenderal Soleimani dan kawan-kawannya dengan melanggar norma-norma dan prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang memaksa dan juga melanggar semua elemen kemanusiaan dan moral yang mendasar," kata Juru Bicara Kementerian, Abbas Mousavi, Kamis (9/7)."Pembunuhan pahlawan nasional dan pembela perdamaian dan keamanan regional ini membuktikan bahwa [perang terhadap] Daesh dan terorisme adalah [hanya] bagian dari taktik AS untuk menjarah kawasan, dan bahwa klaim Washington untuk memerangi terorisme adalah klaim yang sepenuhnya hampa dan tidak berdasar," dia menambahkan.Pada 3 Januari, serangan pesawat nir awak AS di dekat Bandara Internasional Baghdad membunuh Jenderal Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Serangan itu - yang juga menewaskan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua kelompok anti-terorisasi Mobilisasi Populer (PMU) Irak, bersama dengan beberapa orang lain - datang ketika Letnan Jenderal Soleimani sedang melakukan kunjungan resmi ke ibukota Irak.Dalam sebuah laporan baru-baru ini, Agnes Callamard, pelapor khusus PBB tentang eksekusi di luar hukum, ringkasan atau arbitrer, menggarisbawahi sifat "melanggar hukum" dari operasi, dan mengatakan AS telah gagal memberikan bukti yang cukup tentang serangan yang sedang berlangsung atau yang akan segera terjadi terhadap kepentingannya untuk membenarkan serangan tersebut..Juga pada hari Kamis, pelapor itu mengatakan bahwa AS telah menempatkan dunia dalam bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan pembunuhan komandannya, memperingatkan bahwa sudah saatnya komunitas internasional memecah kebisuannya atas pembunuhan tidak sah yang dilakukan pesawat tanpa awak di Washington.[IT/r]