Trump Mengecam Keputusan Mahkamah Agung, Menyebut New York 'Lubang Neraka'

Donald Trump speaks during a roundtable discussion at the White House in Washington.JPG

IslamTimes - Presiden Donald Trump mencap negara asalnya sebagai "lubang neraka," setelah Mahkamah Agung memutuskan seorang jaksa penuntut Manhattan dapat memanggil catatan keuangannya. Bagi Trump, keputusan itu hanyalah langkah lain dalam "perburuan penyihir" terhadapnya.

Dalam putusan 7-2 pada hari Kamis (9/7), pengadilan menemukan bahwa surat panggilan pengadilan yang dikeluarkan untuk perusahaan akuntansi Trump dapat ditegakkan, menolak argumen tim hukum Trump bahwa presiden kebal terhadap proses pidana. Surat panggilan pengadilan dikeluarkan oleh Pengacara Distrik Manhattan Cyrus Vance, setelah tuduhan pembayaran 'uang rahasia' kepada bintang porno Stormy Daniels muncul pada tahun 2018.Berbicara kepada wartawan pada hari Kamis, Trump membiarkan kasus “murni politis” terhadap dirinya, yang dia sebut sebagai “perburuan penyihir.”“Kamu tahu apa yang sedang terjadi di New York. Semua orang pergi, dan itu ternyata menjadi lubang neraka,” katanya. "Dan mereka lebih baik melakukan sesuatu tentang itu karena orang-orang meninggalkan New York."Kemarahan Trump kemungkinan tidak terbatas pada otoritas kehakiman di New York. Hanya beberapa jam sebelum putusan pengadilan, Walikota New York City Bill de Blasio menutup Fifth Avenue di luar Trump Tower untuk melukis mural 'Lives Matter' raksasa di jalan. De Blasio sendiri bergabung dengan sekelompok pelukis yang memulas huruf-huruf kuning di luar properti Trump.Trump menyarankan bulan lalu bahwa petugas kepolisian New York “geram” pada aksi De Blasio. Ketika walikota meletakkan huruf-huruf balok, New York Post melaporkan bahwa para pejalan kaki mengecam Hizzoner, menyebutnya "keparat."Keputusan Mahkamah Agung mengirimkan masalah pengembalian pajak Trump ke pengadilan Manhattan. Masih belum jelas apakah ada orang selain grand jury Vance yang akan melihat dokumen-dokumen itu, atau apakah dokumen itu akan dibeli sebelum pemilihan November ini. Demokrat telah menekan Trump selama empat tahun untuk merilis catatannya, tetapi presiden sejauh ini menolak, secara bergantian mengklaim bahwa file-file itu "di bawah audit," atau bahwa lawan-lawannya berusaha melecehkannya.[IT/r]