AS Jual 105 Jet Tempur Siluman F-35 ke Jepang

Islam Times - Amerika Serikat (AS) mengumumkan bahwa pihaknya menyetujui penjualan jet tempur siluman F-35 kepada Jepang. Ada 105 unit jet tempur siluman yang akan dibeli oleh Jepang dari AS dalam kesepakatan penjualan yang ditaksir senilai US$ 23,11 miliar (Rp 3,1 triliun).

Seperti dilansir AFP, Jumat (10/7/2020), Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa Jepang mengajukan pembelian 63 unit jet tempur siluman jenis F-35A dan 42 jet tempur siluman jenis F-35B.Disebutkan Departemen Luar Negeri AS bahwa pemerintah AS telah memberikan lampu hijau untuk transaksi pembelian jet siluman itu. Pembelian jet siluman ini, menurut Departemen Luar Negeri AS, akan meningkatkan 'keamanan sekutu utama' di kawasan Asia-Pasifik."Sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Jepang dalam mengembangkan dan menjaga kemampuan pertahanan diri yang kuat dan efektif," demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.Anggaran pertahanan Jepang tahun 2020/2021 mencetak rekor sebesar US$ 50,3 miliar, yang ditargetkan untuk mendanai pembelian jet tempur dan rudal pertahanan mengingat Jepang menghadapi ancaman dari Korea Utara (Korut) dan China.Menanggapi modernisasi militer China yang cepat, Jepang telah memutuskan untuk mendapatkan total 105 unit jet siluman F-35A dalam satu dekade ke depan, selain 42 unit jet siluman F-35B.Akhir tahun 2018, pemerintah Jepang menyetujui rencana pertahanan lima tahun yang mencakup masuknya dua kapal induk dalam persenjataan -- merupakan yang pertama kali sejak akhir Perang Dunia II. [IT/Onh/Detik]