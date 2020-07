China Akan Mengambil Tindakan-balasan dalam Menanggapi Sanksi AS di Xinjiang

China vs US.jpg

IslamTimes - China akan mengambil langkah-langkah sebagai tanggapan terhadap sanksi AS terhadap Biro Keamanan Publik Xinjiang, seorang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Zhao Lijian, mengatakan Jumat (10/7).

“Keputusan AS adalah intervensi tumpul dalam urusan internal China dan pelanggaran serius terhadap norma-norma utama hubungan internasional. Kami menolak dan mengutuk ini, ”kata diplomat itu.Menurut perwakilan tersebut, "China telah memutuskan untuk mengambil tindakan balasan terkait warga dan organisasi AS karena perilaku yang tidak pantas dalam masalah yang terkait dengan Xinjiang".Pernyataan itu datang sebagai tanggapan terhadap sanksi AS baru-baru ini pada Biro Keamanan Publik Xinjiang (XPSB) dan empat pejabat China saat ini atau sebelumnya, yang diberlakukan pada hari Kamis di bawah Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uyghur yang memungkinkan Washington menerapkan sanksi terhadap Beijing atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.”Menurut AS, China telah menahan hingga satu juta etnis Uyghur dan Muslim lainnya di kamp-kamp pendidikan ulang di wilayah otonom, menyalahgunakan hak-hak mereka. Tiongkok berulang kali membantah tuduhan itu, dengan menyatakan bahwa satu-satunya alasan penahanan di daerah itu terkait dengan "memerangi kekerasan, terorisme, dan separatisme". Beijing juga menekankan bahwa fasilitas yang disebut "kamp pendidikan ulang" oleh AS sebenarnya adalah pusat pendidikan, di mana Uyghur dapat belajar bahasa resmi.[IT/r]