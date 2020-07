Lavrov Rusia Memperingatkan Tentang Resiko Meningkatnya Konfrontasi Nuklir

Sergei Lavrov- Russian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Jumat (10/7) menyatakan bahwa risiko konfrontasi nuklir global telah meningkat secara signifikan, menekankan bahwa keamanan global telah memburuk karena Washington membongkar sistem kontrol senjata global.

“Saya setuju bahwa risiko nuklir baru-baru ini meningkat secara substansial, bahwa situasi keamanan, stabilitas strategis internasional secara terbuka memburuk. Alasannya juga jelas bagi semua orang: AS ingin mendapatkan kembali dominasi global dan meraih kemenangan dalam apa yang mereka sebut persaingan kekuatan-kekuatan besar,” jelasnya.Lavrov juga mengomentari perang dagang antara China dan Amerika Serikat, mencatat bahwa Rusia tidak melihat untung dalam perselisihan tersebut. Dia juga mengatakan metode yang digunakan Washington untuk memaksa Beijing melakukan pembicaraan stabilitas strategis dengan kurang sopan."Ada tanda-tanda yang sangat, sangat mengkhawatirkan bahwa, meskipun ada tanda-tanda harapan yang harus dihargai, para pejabat AS semakin menjadikannya pribadi, dan dalam bentuk yang sangat keras. Ini menunjukkan tingkat ketegangan yang tinggi dari kedua sisi. Dan tingkat tinggi ini sangat mengkhawatirkan,” kata menteri.Dia menyatakan harapan bahwa "akal sehat akan menang dan ini tidak akan mencapai titik tidak bisa kembali".Menteri juga mengatakan bahwa nasib Perjanjian START Baru sekarang jelas, karena Washington telah memutuskan untuk tidak memperpanjangnya. Perjanjian START Baru, yang ditandatangani pada tahun 2010 akan berakhir pada bulan Februari tahun depan. AS bersikeras bahwa China harus bergabung dengan Washington dan Moskow dalam pembicaraan nuklir, tetapi Beijing telah berulang kali mengatakan tidak tertarik.[IT/r]