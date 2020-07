Terkait Perpanjangan Embargo Senjata, Iran Akan Ambil Langkah Efektif Jika Eropa Tunduk pada AS

IslamTimes- Dia mengatakan pencabutan embargo senjata adalah hak hukum Iran berdasarkan kesepakatan nuklir - secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - dan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, yang mengesahkannya.

Iran telah memperingatkan akan mengambil "langkah-langkah efektif" jika negara-negara Eropa tunduk pada tekanan AS yang bertujuan untuk memperpanjang embargo senjata pada Republik Islam yang secara hukum akan berakhir di bawah perjanjian nuklir internasional 2015."Kami telah memperingatkan negara-negara Eropa bahwa jika mereka menyerah pada tekanan politik dan diplomatik AS dan memicu pembatasan, Iran telah mempertimbangkan langkah-langkah efektif [untuk mengambil dalam bentuk barang], tetapi kami berharap hal-hal tidak akan berakhir seperti itu," Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Kantor Berita Tasnim pada hari Sabtu."Kami menyarankan negara-negara independen untuk tidak membuat keputusan yang tidak bijaksana tentang perdamaian dan keamanan internasional di bawah tekanan AS," tambahnya.Dia mengatakan pencabutan embargo senjata adalah hak hukum Iran berdasarkan kesepakatan nuklir - secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) - dan Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, yang mengesahkannya.Di bawah JCPOA, pembatasan yang diberlakukan pada pembelian dan penjualan senjata harus dicabut pada Oktober, juru bicara Iran menambahkan.Dia mencatat bahwa AS menyebarkan kebohongan dan melancarkan kampanye kotor terhadap Teheran untuk memperpanjang larangan itu, dengan mengatakan, "Mereka (Amerika) berusaha untuk membentuk konsensus baru terhadap kita dan menggambarkan Republik Islam sebagai faktor yang mengganggu keamanan, tetapi keberadaan AS sendiri yang mengganggu perdamaian, stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut. "AS saat ini memberikan tekanan pada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran sebagai bagian dari apa yang disebut kampanye "tekanan maksimum" Washington terhadap Teheran.Perancis, Inggris dan Jerman - tiga penandatangan Eropa untuk JCPOA - telah membantah pencabutan embargo senjata terhadap Teheran, menggemakan klaim AS.Teheran, bagaimanapun, telah dengan tegas menolak rencana Washington karena AS tidak lagi menjadi pihak dalam perjanjian nuklir sejak itu menarik diri dari perjanjian multilateral pada 2018.Cina dan Rusia, yang keduanya merupakan penandatangan JCPOA, telah menggemakan posisi Teheran.(IT/TGM)