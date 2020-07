Kapal Perang AS USS Bonhomme Richard terbakar di San Diego, 21 Luka-luka

USS Bonhomme Richard has caught fire at a naval base in San Diego.jpg

IslamTimes - USS Bonhomme Richard telah terbakar di sebuah pangkalan angkatan laut di San Diego. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan gumpalan besar asap yang keluar dari bawah dek kapal; satu ledakan dan sejumlah awak telah dikonfirmasi mengalami cedera.

Api memicu respons besar-besaran, dengan beberapa mobil pemadam dan ambulans terlihat di dermaga."Tujuh belas Pelaut dan empat warga sipil dirawat karena cedera yang tidak mengancam jiwa di rumah sakit setempat," tulis US Naval Surface Forces di Twitter beberapa saat kemudian.Para pejabat juga mengumumkan bahwa semua anggota awak telah dievakuasi dari kapal dan bertanggung jawab.Sejauh ini, masih belum jelas apa yang memicu kobaran api. Pemadam kebakaran setempat mengatakan bahwa setidaknya satu ledakan terjadi di atas kapal selama kebakaran.USS Bonhomme Richard adalah salah satu dari sembilan kapal amfibi besar di inventori AS, yang mampu membawa beberapa helikopter, pesawat putar atau hingga enam jet VTOL. Kapal telah bertugas bertahun-tahun dengan pasukan AS di Jepang sebelum dipindahkan ke San Diego untuk perbaikan pada tahun 2018.Kebakaran itu adalah insiden besar kedua di San Diego, yang merupakan pembangunan kapal utama dan pusat angkatan laut, yang terlihat selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, banjir tak sengaja dari dok kering, milik General Dynamics NASSCO, merusak kapal militer lain, USNS Miguel Keith, ketika sedang dibangun.[IT/r]