China Akan Jatuhkan Sanksi pada Senator AS Rubio Cruz, Masalah Uighur

IslamTimes - China telah memperkenalkan sanksi terhadap sejumlah pejabat dan entitas AS, termasuk Senator Republik Marco Rubio dan Ted Cruz, dengan demikian membalas tindakan Washington akan memperkenalkan sanksi yang menargetkan para pejabat senior China atas dugaan pelanggaran terhadap populasi Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang.

Pejabat lain yang menjadi sasaran pembatasan adalah Sam Brownback, Duta Besar Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, dan Perwakilan Chris Smith.Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengumumkan keputusan itu dalam briefing harian, menambahkan "sanksi" terhadap empat pejabat akan mulai berlaku pada Senin (13/7).Kongres AS mengeluarkan undang-undang pada bulan Mei yang menyerukan sanksi terhadap pejabat China atas dugaan penahanan dan penyiksaan terhadap Muslim Uighur di Xianjing, sebuah wilayah di barat laut China yang menjadi rumah bagi banyak kelompok etnis minoritas, termasuk orang-orang Uighur Turki.Langkah itu dilakukan ketika Human Rights Watch baru-baru ini menuduh China menyalahgunakan sekitar 13 juta Muslim Turki, termasuk warga Uighur dan etnis Kazakh, di wilayah Xinjiang. Beijing telah membantah tuduhan pelecehan dan mengatakan akan membela diri dan mengambil langkah balasan terhadap pembatasan AS.Pada akhir Juni, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mendesak China untuk "menghentikan kampanye penindasannya" terhadap "Uighur dan perempuan minoritas lainnya", beberapa jam setelah Associated Press, mengutip salinan penelitian lanjutan yang dilakukan oleh sarjana China Adrian Zenz, melaporkan bahwa pemerintah Cina telah melakukan praktik pengendalian kelahiran secara paksa untuk mengekang populasi Muslim di Xinjiang, Cina.Kementerian Luar Negeri China segera mengutuk laporan itu sebagai "berita palsu", dan juru bicara Zhao Lijian mengatakan kepada AP bahwa semua orang yang tinggal di negara itu, "terlepas dari apakah mereka etnis minoritas atau etnis China Han, harus mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum.”[IT/r]