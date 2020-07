Iran akan Tingkatkan Kapasitas Produksi Minyak

Islam Times - Iran sedang memperluas kapasitas produksi minyaknya sebagai antisipasi bahwa akhirnya sanksi akan memungkinkannya merebut kembali pangsa pasar minyak mentah global, kata Zanganeh.

Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh telah mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi minyaknya untuk mengambil bagiannya kembali dari pasar jika terjadi penghentian sanksi AS.Iran sedang memperluas kapasitas produksi minyaknya sebagai antisipasi bahwa akhirnya sanksi akan memungkinkannya merebut kembali pangsa pasar minyak mentah global, kata Zanganeh."Memang benar bahwa hasil kami rendah karena sanksi yang kejam dan ilegal, tetapi hal-hal tidak akan tetap sama," kata Zanganeh dalam pidato yang disiarkan di televisi pemerintah."Kami perlu meningkatkan kapasitas produksi untuk dapat kembali ke pasar dengan kekuatan penuh dan mengembalikan bagian kami kapan pun diperlukan."Pernyataan itu dibuat di sela-sela upacara penandatanganan kesepakatan untuk pengembangan Yaran, cadangan minyak di provinsi Khuzestan di selatan Iran. Setoran dibagi dengan Irak.Diperkirakan Republik Islam Iran telah mengekspor 273.000 barel minyak per hari (bph) pada Juni 2020.Semua tanker penyimpan minyak Iran dimuat penuh, sehingga ekspor minyak mentah Iran pada Juni 2020 mencapai 273.000 barel per hari (bph).Volume produksi minyak mentah Iran mencapai rekor terendah empat dasawarsa dengan cara merebaknya coronavirus baru, COVID-19, memiliki dampak signifikan pada pengurangan ekspor minyak Iran.Menurut FACTS Global Energy Group (FGE), total energi cadangan minyak mentah Iran di darat mencapai 54 juta barel minyak pada bulan April, tingkat yang mencapai 15 juta barel minyak pada bulan Januari.Mengingat masalah di atas, volume ini bahkan mencapai 63 juta barel minyak per hari (bpd) pada Juni 2020.Dengan demikian, rata-rata cadangan minyak mentah di darat Iran akan mencapai 66 juta barel minyak per hari (bpd) pada Juni, tingkat yang sekitar 85 persen dari cadangan minyak yang tersedia di darat.Laporan itu menyebutkan volume ekspor minyak mentah Iran pada Mei 2020 sekitar 100.000 barel per hari (bph).Juga, diperkirakan bahwa ekspor minyak mentah Iran pada Juni 2020 telah mencapai 237.000 barel per hari (bph).(IT/TGM)