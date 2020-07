Pangkalan Militer AS di Okinawa Lockdown Akibat Wabah Covid-19

Pangkalan milter Amerika Serikat (AS) di Okinawa, Jepang ditutup karena wabah covid-19. Foto: AFP via Medcom

Islam Times - Sebanyak dua pangkalan militer Angkatan Laut Amerika Serikat di Okinawa, Jepang, dilakukan penguncian (lockdown) akibat virus korona (covid-19). Juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga mengkonfirmasi ada 62 kasus infeksi virus terdeteksi di tiga pangkalan militer AS tersebut.

Sebanyak 39 kasus infeksi berasal dari Korps Marinir Futenma, 22 kasus di Kamp Hansen, dan satu kasus di Kamp Kinser. Para marinir ini telah dites positif sejak 7 Juli hingga 12 Juli.Dilansir dari Channel News Asia, Senin, 13 Juli 2020, hampir semua perjalanan dari pangkalan dihentikan mulai dari akhir pekan kemarin. Anggota layanan Korps marinir, dan warga sipul yang berada di pangkalan bebas bergerak, namun mereka perlu izin pergi saat meninggalkan wilayah itu, termasuk untuk janji medis."Perintah itu sudah ada sampai pemberitahuan lebih lanjut, akan ada pembatasan akses dan operasi pangkalan ke personel," kata korps pasukan AS berdasarkan pedoman yang diunggah di laman Facebook Marine Coprs Installation Pacific."Langkah-langkah ini untuk melindungi pasukan kami, keluarga, dan masyarakat setempat," kata mereka.Sementara itu, pejabat militer AS tidak segera menanggapi kasus ini. Suga mengatakan, Jepang dan AS sudah berbagi informasi mengenai riwayat personel militer yang terinfeksi covid-19.Lonjakan infeksi menciptakan ketegangan dengan pejabat setempat, termasuk Gubernur Okinawa Denny Tamaki. Dia mengatakan bahwa beberapa kasus saja yang diungkapkan, pasalnya militer AS meminta agar angka pastinya tidak dirilis."Warga Okinawa terkejut dengan apa yang dikatakan militer AS. Kami saat ini ragu jika militer AS telah mengambil langkah-langkah pencegahan penyakit yang memadai," ujar Tamaki.Sang gubernur menuntut transparansi dalam pembaruan data. Dia berencana untuk meminta adanya dialog antara militer AS dan pejabat di Okinawa. [IT/Onh/Medcom]