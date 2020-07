Austria: Iran Harus Mendapatkan Manfaat dari Kesepakatan JCPOA

Islam Times - Menteri Luar Negeri Austria Alexander Schallenberg mengatakan bahwa Republik Islam Iran harus mendapatkan keuntungan dari kepentingannya di bawah kesepakatan nuklir 2015, juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Kementerian Luar Negeri Austria mengeluarkan pernyataan itu pada Selasa, 13/07/20, pada kesempatan peringatan 5 tahun berakhirnya JCPOA antara Iran dan enam kekuatan utama dunia.Menuurtnya, semua pihak yang terlibat dalam pembicaraan harus saling bersepakat dan menemukan cara untuk sepenuhnya mengimplementasikan perjanjian ini, yang didasarkan pada, Republik Islam Iran harus menikmati manfaat ekonomi dari kesepakatan itu.Sebagai tuan rumah pembicaraan nuklir dengan Iran, Austria memikul tanggung jawab besar untuk melindungi perjanjian nuklir yang penting ini, tambahnya.Lima tahun lalu, sebuah perjanjian nuklir ditandatangani antara Republik Islam Iran dan enam kekuatan utama dunia (Iran, China, Rusia, Inggris, dan AS, sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB) plus Jerman di ibu kota Austria, Wina, pada Juli 14, 2015Mendukung upaya yang dilakukan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell untuk memajukan pembicaraan nuklir, Schallenberg melakukan perjalanan ke Washington dan Tehran awal tahun ini untuk membahas masalah-masalah seputar kesepakatan.Kementerian Luar Negeri Austria menunjuk pada pembatasan di depan pelaksanaan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) setelah penarikan AS secara sepihak dari perjanjian nuklir penting ini dan menambahkan bahwa harus diingat bahwa perjanjian internasional ini dapat mencegah perlombaan senjata yang dapat membahayakan keamanan dan stabilitas tidak hanya di Asia Barat tetapi juga di seluruh dunia. [IT/Onh]