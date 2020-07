Iran Mendesak Eropa Untuk Tidak Mengikuti Jejak AS

IslamTimes- Kementerian menyerukan masyarakat internasional untuk mencegah perjanjian bersejarah dari menjadi korban lain dari pendekatan "unilateral dan melanggar hukum" Washington dengan memastikan "implementasi yang seimbang" dari perjanjian oleh semua pihak.

Iran telah mendesak pihak-pihak Eropa pada perjanjian nuklir 2015 untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian, yang telah menjadi target langkah "ilegal" dan "destruktif" AS, menekankan tekad Teheran untuk mengambil tindakan "menentukan" terhadap setiap " perilaku yang tidak bertanggung jawab yang ”merusak dokumen yang disahkan PBB.Merujuk pada kesepakatan dengan nama resminya, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu bahwa “Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) sebagai pencapaian penting dari diplomasi multilateral, yang sangat didukung oleh masyarakat internasional, dan sekarang berada dalam bahaya serius pada ulang tahun kelimanya. ”Kementerian menyerukan masyarakat internasional untuk mencegah perjanjian bersejarah dari menjadi korban lain dari pendekatan "unilateral dan melanggar hukum" Washington dengan memastikan "implementasi yang seimbang" dari perjanjian oleh semua pihak.Pernyataan itu menggarisbawahi bahwa Washington dan mereka yang mengikuti jejaknya harus secara eksklusif menerima dampak kebijakan mereka."Modal internasional, hukum, teknis, strategis dan politik dari perjanjian ini telah sangat terkikis pada peringatan kelimanya, karena tindakan merusak dan ilegal Amerika Serikat," uingkap pernyataan itu.“Para peserta JCPOA yang tersisa menyadari hal ini dan dengan konsensus berpandangan bahwa akar permasalahan untuk situasi saat ini adalah pelanggaran berkelanjutan terhadap UNSCR 2231 dan JCPOA, dan akhirnya penarikan Amerika Serikat secara sepihak dari perjanjian yang telah dicapai. setelah bertahun-tahun negosiasi multilateral yang sulit, "ungkapnya, merujuk pada resolusi yang mendukung perjanjian tersebut.Ketidakpatuhan pemerintah AS dengan kewajibannya di bawah JCPOA dan Resolusi 2231, bersama dengan kurangnya keseriusan pihak lain dalam memulihkan keseimbangan yang hilang, telah memperumit keadaan di sekitar kesepakatan, dan secara efektif mencegah Iran menuai manfaat dari JCPOA, termasuk penghapusan sanksi terkait nuklir, tambahnya.Sementara Teheran tetap berkomitmen penuh untuk mengakhiri tawar-menawar, pernyataan itu menambahkan.Sayangnya, situasi berubah menjadi lebih buruk dan kewajiban dalam perjanjian, yang disepakati selama negosiasi rumit antara Iran dan negara-negara P5 +1 - AS, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina ditambah Jerman - perlu diingatkan kepada penandatangan JCPOA yang tersisa serta negara-negara anggota PBB, tambah Zarif.(IT/TGM)