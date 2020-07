Kementerian Luar Negeri: Tidak Ada Alternatif Untuk JCPOA 

IslamTimes- "Sayangnya Iran tidak hanya tidak mendapat untung dari manfaat ekonomi dari mencabut sanksi, tetapi sekali lagi kami menyaksikan tindakan beberapa musuh untuk menggulingkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)," pernyataan itu menambahkan.

Menyatakan bahwa tidak ada alternatif untuk JCPOA, Kementerian Luar Negeri Iran meminta tiga negara Eropa untuk mematuhi komitmen mereka untuk memastikan bahwa JCPOA sepenuhnya dipertahankan dan diimplementasikan.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada peringatan kelima tahun JCPOA, Kementerian Luar Negeri Iran menulis, "Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), sebagai hasil penting dari diplomasi multilateral, yang sangat didukung oleh masyarakat internasional, berada dalam bahaya serius. pada ulang tahun kelimanya. ""Pencapaian hukum, teknis, strategis dan politik internasional dari perjanjian ini sangat terkikis pada peringatan lima tahun sebagai akibat dari tindakan ilegal AS yang merusak. Alasan utama untuk situasi saat ini adalah pelanggaran terus-menerus terhadap UNSCR 2231 dan JCPOA , dan pada akhirnya penarikan Amerika Serikat secara ilegal dan sepihak dari perjanjian dicapai setelah bertahun-tahun negosiasi multilateral, "tambahnya.Selanjutnya dikatakan, "Kurangnya kepatuhan pemerintah AS untuk kewajibannya di bawah UNSCR 2231 dan JCPOA, dan kurangnya keinginan pihak lain untuk mengembalikan saldo yang hilang di JCPOA, telah mempersulit situasi saat ini di sekitar JCPOA. Itu telah mencegah Republik Islam Iran, meskipun mematuhi kewajibannya, dari mengambil keuntungan dari manfaat JCPOA, seperti pencabutan sanksi nuklir. ""Sayangnya Iran tidak hanya tidak mendapat untung dari manfaat ekonomi dari mencabut sanksi, tetapi sekali lagi kami menyaksikan tindakan beberapa musuh untuk menggulingkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA)," pernyataan itu menambahkan."Republik Islam Iran sejauh ini memiliki kerja sama yang luas dan konstruktif dengan Badan Tenaga Atom Internasional, sebagaimana dibuktikan oleh statistik pada jumlah inspeksi dan verifikasi yang dilakukan di Republik Islam Iran," tegasnya."Setiap upaya untuk menyalahgunakan IAEA untuk menekan Republik Islam Iran bertentangan dengan ketentuan JCPOA, dan di samping merusak kredibilitas IAEA sebagai satu-satunya badan teknis internasional yang kredibel untuk memantau kegiatan nuklir negara, "kata pernyataan itu.Laporan itu menyoroti, " setiap keterlibatan beberapa anggota JCPOA yang tersisa dengan konspirasi AS terhadap Kesepakatan Iran, terutama untuk melemahkan pengangkatan embargo senjata, menjadi perhatian besar. Seperti yang berulang kali ditekankan, negosiasi ulang dan reformasi JCPOA sistem pencabutan sanksi tidak akan ditoleransi dalam keadaan apa pun, dan tanggapan Republik Islam Iran akan menentukan dalam hal ini. "Menyatakan bahwa tidak ada alternatif untuk JCPOA, ia menambahkan, "Iran akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi pemborosan dan perilaku yang tidak bertanggung jawab, dan menyerukan ketiga negara Eropa untuk mematuhi komitmen mereka untuk memastikan bahwa JCPOA sepenuhnya dipertahankan dan diimplementasikan. . "(IT/TGM)