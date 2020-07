Komandan IRGC: AS Dan Israel Akan Menghadapi Hari-hari Yang Sulit

IslamTimes- “AS tidak boleh menuduh orang lain. Mereka sendiri menyalakan api ini dan mereka sendiri yang terbakar hari ini. Kami harus memberi tahu mereka bahwa ini adalah jawaban atas kejahatan Anda yang dilakukan oleh elemen Anda sendiri, Tuhan akan menghukum Anda dengan tangan Anda sendiri, ”ungkapnya.

Komandan Garda Revolusi Islam Iran Brigadir Jenderal Esmail Ghaani mengatakan bahwa apa yang terjadi pada kapal perang AS dihasilkan dari kesalahan dan kejahatan AS.Komandan Pasukan Garda Revolusi Islam Brigadir Jenderal Esmail Ghaani mengatakan pada hari Selasa bahwa apa yang terjadi pada kapal perang AS dihasilkan dari kesalahan dan kejahatan AS dan bahwa hari-hari sulit sedang menunggu AS dan Rezim Zionis, Almayadeen melaporkan.“AS tidak boleh menuduh orang lain. Mereka sendiri menyalakan api ini dan mereka sendiri yang terbakar hari ini. Kami harus memberi tahu mereka bahwa ini adalah jawaban atas kejahatan Anda yang dilakukan oleh elemen Anda sendiri, Tuhan akan menghukum Anda dengan tangan Anda sendiri, ”ungkapnya.Dia lebih lanjut mencatat bahwa hari-hari sulit sedang menunggu AS dan Rezim Zionis.Menurut Ghaani, militer AS lelah dan stress dan kapal perang mereka sudah usang. AS harus menerima situasi buruknya dan menghentikan penindasan kemanusiaan.(IT/TGM)