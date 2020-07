Putin dan Merkel Menekankan Kesia-siaan Tekanan Sanksi terhadap Iran

Russian President Vladimir Putin and German Chancellor Angela Merkel.jpg

IslamTimes - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan "tidak ada gunanya" tekanan sanksi terhadap Iran, kata Kremlin, di tengah upaya AS untuk membunuh kesepakatan nuklir 2015 antara Tehran dan negara-negara besar.

"Ketika membahas Iran, presiden Rusia menekankan kesia-siaan tekanan sanksi terhadap Tehran dan relevansi upaya untuk mempertahankan Rencana Komprehensif Aksi Bersama tentang program nuklir Iran, seperti yang disetujui oleh Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB," kantor pers Kremlin mengatakan pada hari Rabu (15/7), kantor berita Sputnik melaporkan.Menurut kantor pers, kedua politisi tersebut membahas "sejumlah masalah mendesak" sehubungan dengan hubungan bilateral, termasuk tanggapan coronavirus, dan upaya untuk mempertahankan kesepakatan Iran, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).JCPOA ditandatangani antara Iran dan kelompok negara P5 + 1 - Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman - pada bulan Juli 2015. Di bawah perjanjian itu, Iran diharuskan membatasi aspek-aspek tertentu dari nuklirnya. program dalam pertukaran untuk pencabutan sanksi terhadap negara dan berakhirnya embargo senjata PBB.Namun, administrasi Presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan perjanjian pada Mei 2018, memperkenalkan kembali sanksi terhadap Tehran.Bertentangan dengan garis kebijakan AS tentang Iran, Eropa awalnya berjanji komitmen untuk mempertahankan JCPOA, tetapi Iran mengatakan mereka gagal melindungi kepentingan Tehran dalam menghadapi tekanan AS dan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum.AS sekarang berusaha untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Iran di luar tanggal kedaluwarsa Oktober 2020 yang ditetapkan berdasarkan JCPOA.Iran telah melakukan pukulan keras di AS karena upayanya untuk memicu "snapback" dari semua sanksi PBB terhadap negara itu, dengan alasan Washington tidak lagi menjadi pihak JCPOA.Pada peringatan kelima tahun berakhirnya JCPOA, Iran mendesak pihak-pihak Eropa dalam perjanjian nuklir 2015 untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian tersebut, yang telah menjadi target langkah "ilegal" dan "destruktif" AS, menekankan Tekad Tehran untuk mengambil tindakan "tegas" terhadap "perilaku tidak bertanggung jawab" yang merusak dokumen yang disahkan PBB itu.[IT/r]