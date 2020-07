China: Sanksi AS 'Logika dan Intimidasi Gangster'

Hong Kong Liaison Office in Hong Kong, China.jpg

IslamTimes - Kantor perwakilan utama China di Hong Kong telah mengutuk "campur tangan yang tidak masuk akal" AS di pusat keuangan Asia.

Kantor Penghubung Hong Kong merilis sebuah pernyataan pada hari Rabu (15/7), menggambarkan langkah Presiden AS Donald Trump untuk melucuti Hong Kong dari perlakuan perdagangan preferensial dan menjatuhkan sanksi pada kota semi-otonom China sebagai "gangster logic and bullying".Kantor mengatakan sanksi, yang dipesan Trump pada hari Selasa dengan dalih undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong, tidak akan berdampak signifikan pada wilayah administrasi khusus, tetapi, sebaliknya, merusak kepentingan AS sendiri."Campur tangan yang tidak masuk akal dan ancaman tak tahu malu oleh Amerika Serikat adalah logika gangster dan perilaku intimidasi yang khas," kata pernyataan itu."Tidak ada kekuatan eksternal yang dapat menghalangi tekad dan kepercayaan China untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional demi kemakmuran dan stabilitas jangka panjang Hong Kong."Langkah Trump terjadi dua minggu setelah Hong Kong memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang mengkriminalkan penghasutan, pemisahan diri, dan subversi terhadap daratan Cina dan memungkinkan lembaga keamanan nasional Tiongkok untuk beroperasi di kota untuk pertama kalinya sejak 1997, ketika Hong Kong kembali dari pemerintahan Inggris ke China.[IT/r]