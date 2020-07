Pemadam Kebakaran Masih Belum Berhasil Jinakkan Api Kapal USS Bonhomme Richard  

IslamTimes- Helikopter telah membuat lebih dari 1.500 galon air untuk menjinakkan nyala api di atas USS Bonhomme Richard, yang telah terbakar sejak Minggu pagi di Pangkalan Angkatan Laut AS San Diego, Angkatan Laut AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.

Petugas pemadam kebakaran AS masih berjuang melawan kobaran api yang telah memasuki hari keempat, mereka berusaha memadamkan api dari udara, darat dan air untuk menyelamatkan kapal perang Amerika di lepas pantai California karena jumlah pelaut dan warga sipil yang terluka dalam kobaran api telah meningkat.Helikopter telah membuat lebih dari 1.500 galon air untuk menjinakkan nyala api di atas USS Bonhomme Richard, yang telah terbakar sejak Minggu pagi di Pangkalan Angkatan Laut AS San Diego, Angkatan Laut AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.Puluhan pelaut dan warga sipil Amerika terluka dalam kebakaran besar dan ledakan besar yang menyertainya.Penyebab kebakaran masih belum diketahui, tetapi beberapa laporan mengatakan itu pecah di bagian kapal tempat kotak kardus disimpan.Asal-usul ledakan besar yang mengguncang kapal sekitar dua jam setelah kobaran api juga belum diketahui."Angkatan Laut AS akan melakukan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut, untuk menilai penyebab kebakaran [dan] kerusakan pada kapal," kata Sobeck, komandan Kelompok Ekspedisi Kelompok Tiga USN."Tapi sekarang ... fokusku dan fokus kita tetap memadamkan api dan menjaga basis kapal kita aman."Ditanya apakah kapal itu bisa diperbaiki, Laksamana Muda Philip Sobeck mengatakan dia "berharap" itu bisa dilakukan.USS Bonhomme Richard yang berusia 22 tahun, merupakan sembilan kapal perang amfibi besar milik Angkatan Laut, dirancang untuk membawa helikopter serang Korps Marinir AS dan pasukan darat ke dalam pertempuran. Kapal itu ditempatkan di Jepang selama bertahun-tahun sebelum dipindahkan kembali ke San Diego untuk perbaikan besar-besaran pada tahun 2018.(IT/TGM)