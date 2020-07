Venezuela Mengecam Masuknya 'Destroyer AS' Sebagai Langkah 'Provokasi'

IslamTimes- Komando Selatan juga mengatakan kapal perang telah dikerahkan untuk "menantang" apa yang disebutnya "klaim maritim berlebihan negara Amerika Latin di perairan internasional."

Venezuela telah mengecam Washington yang licik atas "masuknya" kapal destroyer AS ke perairan teritorial negara Amerika Latin itu, mengecam tindakan itu sebagai "tindakan provokasi."Komando Selatan AS mengklaim pada hari Rabu bahwa kapal Destroyer USS Pinckney telah melakukan operasi "kebebasan navigasi" lebih dari 12 mil laut di lepas pantai Venezuela dan di perairan internasional di Laut Karibia.Komando Selatan juga mengatakan kapal perang telah dikerahkan untuk "menantang" apa yang disebutnya "klaim maritim berlebihan negara Amerika Latin di perairan internasional."Kementerian luar negeri Venezuela membalas klaim AS pada hari Kamis, mengatakan bahwa USS Pinckney telah melanggar undang-undang maritim dengan memasuki Zona Bersebelahan, yang membentang sejauh 24 mil laut di lepas pantai negara Amerika Selatan."Cara licik kapal AS memasuki perairan teritorial Venezuela adalah pelanggaran yang jelas terhadap Hukum Maritim Internasional dan hanya dapat digambarkan sebagai tindakan provokasi yang tidak dapat dimaafkan, meskipun tidak menentu dan kekanak-kanakan," kata kementerian luar negeri.(IT/TGM)