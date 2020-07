Menyerang Cina Tidak Akan Menyelamatkan Kepresidenan Trump

IslamTimes- Absurditas tuduhan itu harus jelas bagi setiap orang yang berpikir. Bahkan hingga hari ini, penasihat medis Trump sendiri mengatakan bahwa mereka tidak tahu banyak tentang epidemiologi COVID-19. Cara penularannya masih menjadi bahan perdebatan dan etiologinya masih dipelajari.

Oleh Dennis EtlerAnda dapat mengulangi kebohongan berulang-ulang tetapi itu tidak membuat apa yang Anda katakan benar, dan Presiden AS Trump telah berbohong sepanjang kariernya sebagai seorang maestro real estat, bintang reality TV, kandidat presiden, dan Presiden Amerika Serikat. AMERIKA SERIKAT. Kebohongannya begitu banyak sehingga sulit untuk membuat katalognya, tetapi beberapa kebohongan terbesarnya disediakan untuk Cina. China telah menjadi target baru Trump sepanjang masa kepresidenannya. Dia naik ke Gedung Putih menuduh Cina memperkosa AS dengan praktik perdagangan tidak adil dan telah menggunakan China sebagai upaya untuk membelokkan serangan yang diarahkan terhadap masa jabatannya di kantor.Contoh paling jelas dari ini adalah tuduhan Trump bahwa China tidak melakukan cukup banyak untuk menghentikan penyebaran virus corona. "Jangan salah. Kita menganggap Cina bertanggung jawab penuh karena menyembunyikan virus dan melepaskannya ke dunia. Mereka bisa menghentikannya, mereka seharusnya menghentikannya. Akan sangat mudah dilakukan di sumber ketika itu terjadi."Absurditas tuduhan itu harus jelas bagi setiap orang yang berpikir. Bahkan hingga hari ini, penasihat medis Trump sendiri mengatakan bahwa mereka tidak tahu banyak tentang epidemiologi COVID-19. Cara penularannya masih menjadi bahan perdebatan dan etiologinya masih dipelajari.Awalnya, negara-negara Barat yang maju menganggap potensinya sebagai pandemi, tidak menganggapnya serius sampai penyebarannya di luar kendali. Akibatnya, mereka sangat menderita dengan kematian yang sangat banyak dan ekonomi yang hancur. Kegagalan yang paling mengerikan dibuat oleh AS dengan Trump bertanggung jawab untuk tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan penyebarannya.Jadi, bagaimana mungkin dunia bisa menghentikannya ketika mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu ketika pertama kali diidentifikasi. Fakta-fakta ada di sana untuk dilihat semua orang tahu bahwa Tiongkok bertindak dengan cara yang cepat, memungkinkannya untuk menahan dan mengendalikan pandemi di dalam perbatasannya sendiri, memberi dunia setidaknya dua bulan untuk bersiap menghadapi serangannya. Sayangnya, dunia tidak memanfaatkan kesempatan itu dan negara-negara lain menderita sebagai akibatnya. sebagai hasil, bisa ditanyakan, apakah itu kesalahan Cina?Selain fakta-fakta ini, bukti terbaru dari Eropa dan Amerika menunjukkan bahwa COVID-19 sudah beredar di air limbah berbulan-bulan sebelum wabah di Wuhan. Sebagaimana diketahui oleh siapa pun yang mengenal ilmu epidemiologi, asal mula coronavirus masih belum diketahui dan hanya melayani tujuan politis untuk menyalahkan negara atau orang tertentu."Tuduhan Trump lainnya terhadap Cina juga salah dan menyesatkan. Penegasannya bahwa undang-undang yang dia tandatangani menargetkan unit-unit polisi yang telah menindak demonstran Hong Kong, serta pejabat Partai Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang keamanan nasional yang baru dan ketat, kebrutalan polisi yang disaksikan oleh dunia di jalan-jalan tidak hanya AS, tetapi Prancis, Spanyol, Chili, dan sekutu Barat AS lainnya yang semuanya memiliki undang-undang keamanan nasional yang tidak berbeda dengan yang diumumkan oleh China. Tidak ada dalam undang-undang keamanan nasional baru yang berdampak pada ekonomi kapitalis perusahaan bebas Hong Kong atau mencegah pelaksanaan hak rakyat Hong Kong secara bebas sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Dasar. Apa yang dilarang adalah penyalahgunaan hak-hak tersebut oleh minoritas militan yang ingin memaksakan kehendaknya pada rakyat Hong Kong.Dennis Etler adalah seorang analis politik Amerika yang memiliki minat puluhan tahun dalam urusan internasional. Dia adalah mantan profesor Antropologi di Cabrillo College di Aptos, California. Dia merekam artikel ini untuk situs web Press TV.(IT/TGM)