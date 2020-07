Iran Tidak Akan Pernah Menyerah Pada Tekanan AS

IslamTimes- Duta Besar Iran merujuk pada perjanjian nuklir Iran, yang juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, mengatakan bahwa pakta tersebut masih dapat diberlakukan bahkan tanpa adanya AS, karena pihak-pihak lain belum menarik diri darinya.

Duta Besar Iran untuk Portugal Morteza Damanpak Jami mengatakan Iran tidak akan pernah menyerah pada penindasan AS karena negara itu telah mengadopsi kebijakan perlawanan maksimum terhadap kampanye tekanan maksimum Washington."Iran telah mengadopsi kebijakan resistensi maksimum dalam menghadapi kebijakan tekanan maksimum AS dan tidak akan pernah berlutut di hadapan AS," kata Damanpak dalam sebuah wawancara dengan Lusa News Agency Portugal, Kamis.Duta Besar Iran merujuk pada perjanjian nuklir Iran, yang juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama, mengatakan bahwa pakta tersebut masih dapat diberlakukan bahkan tanpa adanya AS, karena pihak-pihak lain belum menarik diri darinya.Namun, jika AS kembali ke kesepakatan, Iran juga akan siap untuk bekerja sama untuk mengimplementasikannya, kata Damanpak.Utusan Iran menyebut perjanjian nuklir sebagai simbol kemenangan negosiasi, memastikan bahwa Teheran tidak pernah menutup pintu diplomasi karena pemerintah meyakini interaksi konstruktif dengan dunia.Masalah ini adalah pilar utama kebijakan luar negeri Iran dan Iran percaya bahwa diperlukan interaksi positif dengan komunitas internasional dan JCPOA membuktikan klaim itu, kata Damanpak Jami.Pejabat itu mendesak ketiga pihak Eropa untuk kesepakatan itu, yaitu Inggris, Jerman dan Prancis, untuk tidak menyerah pada intimidasi AS dan memenuhi komitmen mereka terhadap pakta tersebut.Dalam keadaan saat ini, tidak ada ruang untuk pembicaraan dengan pemerintahan Trump yang telah menutup pintu diplomasi ke Iran dan mendorong kebijakan tekanan maksimumnya, ungkapnya.Damanpak juga merujuk pada resolusi baru-baru ini disahkan oleh Dewan Gubernur IAEA, menyerukan pengawas untuk menjaga keadilan dan menghindari politisasi.Anggota IAEA seharusnya tidak mengindahkan tuduhan palsu; mereka harus bertindak berdasarkan dokumen teknis, tambahnya.Pada akhir wawancara, ia menyesalkan AS karena tidak mencabut sanksi tidak manusiawi terhadap Republik Islam di tengah pandemi coronavirus, mengatakan sanksi adalah beban ganda pada ekonomi Iran dan pandemi coronavirus telah menambah situasi kritis, karena warga Iran berada dalam kondisi yang sulit.(IT/TGM)