Laporan: CIA Lakukan Serangan Cyber terhadap Iran setelah Perintah Rahasia Trump pada 2018

US President Donald Trump and CIA chief Gina Haspel.jpg

IslamTimes - Central Intelligence Agency (CIA) melakukan serangkaian operasi cyber rahasia terhadap Iran dan target lainnya setelah Presiden AS Donald Trump mengeluarkan perintah rahasia pada 2018 yang memberikan otoritas pada agen untuk melakukan kegiatan tersebut, menurut sebuah laporan.

Otorisasi rahasia Trump memberi kebebasan CIA dalam kedua jenis operasi yang dilakukan dan siapa yang ditargetkan, membatalkan banyak pembatasan yang telah ada di bawah administrasi sebelumnya, Yahoo News melaporkan, mengutip mantan pejabat AS dengan pengetahuan langsung tentang masalah tersebut.Presiden AS memberi CIA kebebasan untuk melakukan operasi dunia maya dan operasi maya terselubungnya sendiri terhadap Iran tanpa mendapat persetujuan dari Gedung Putih, kata laporan itu.Perintah itu menghilangkan banyak pembatasan yang sebelumnya ditempatkan administrasi sebelumnya pada agen mata-mata, tambah laporan itu.Temuan "sangat agresif" itu "memberi lembaga itu otoritas yang sangat spesifik untuk benar-benar melakukan perlawanan terhadap segelintir negara musuh," kata seorang mantan pejabat pemerintah AS kepada Yahoo News.Menurut mantan pejabat lain, otorisasi rahasia Trump memungkinkan CIA untuk terlibat dalam operasi cyber ofensif terhadap "negara-negara musuh," termasuk Rusia, China, Iran dan Korea Utara."Gedung Putih menginginkan kendaraan untuk menyerang balik," kata pejabat itu. "Dan ini adalah cara untuk melakukannya."Di bawah kekuatan baru CIA, agen mata-mata itu dapat melancarkan operasi cyber ofensif dengan tujuan menghasilkan gangguan, seperti memutus aliran listrik atau membahayakan operasi intelijen dengan membuang dokumen secara online, serta penghancuran, mirip dengan serangan Stuxnet AS-Zionis Israel 2009, yang merusak sentrifugal yang digunakan Iran untuk memperkaya gas uranium untuk program nuklirnya.Washington Post melaporkan pada Juni 2012 bahwa Badan Keamanan Nasional AS (NSA), dinas mata-matanya CIA, dan militer Zionis Israel telah bekerja sama untuk meluncurkan Stuxnet terhadap fasilitas nuklir Iran.Pada akhir 2015, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran saat itu, Hossein Jaberi-Ansari, menyebut serangan yang datang pada 2011 "ilegal," mengatakan Tehran tidak pernah menanggapi dengan "serangan cyber timbal balik."Pada bulan November 2016, pejabat tinggi nuklir Iran mengatakan serangan dunia maya telah bekerja melawan tujuan yang dimaksudkan AS dan Zionis Israel dan sebaliknya membantu meningkatkan kesiapan Republik Islam terhadap tindakan sabotase semacam itu.[IT/r]