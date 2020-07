Harian Amerika: Kesepakatan Kemitraan Iran-China Menunjukkan 'Kegagalan Besar-besaran' Pendekatan AS

Donald Trump. US President.jpg

IslamTimes - Sebuah surat kabar terkemuka Amerika telah menyoroti pentingnya perjanjian kerja sama strategis 25 tahun yang dinegosiasikan antara Iran dan China, mengatakan kesepakatan itu merupakan "kegagalan besar-besaran" dari kampanye tekanan AS terhadap Republik Islam.

Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengejar kebijakan sanksi ekonomi dalam upaya membawa Iran ke meja perundingan, tetapi pendekatan semacam itu mendorong Tehran untuk menandatangani perjanjian dengan Beijing dan bukan Washington, kata Chicago Tribune."Kemitraan China-Iran yang baru mewakili kegagalan besar-besaran kebijakan ‘Iran’ pemerintah AS," kata laporan itu.Harian itu mencatat bahwa perjanjian yang belum difinalisasi akan membentuk "kemitraan ekonomi dan keamanan yang jauh" antara Iran dan China.Kemitraan Strategis Komprehensif China-Iran diumumkan dalam pernyataan bersama selama kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Tehran pada tahun 2016.Roadmap kerja sama terdiri dari 20 artikel, yang mencakup hubungan Tehran-Beijing dalam "Politik," "Kerjasama Eksekutif," "Manusia dan Budaya," "Peradilan, Keamanan dan Pertahanan," dan "Regional dan Internasional" domain, menurut pernyataan yang dirilis saat itu.Baru-baru ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi menggambarkan perjanjian itu sebagai pedoman "berprinsip" di mana, China akan muncul sebagai kekuatan ekonomi terkemuka dunia dalam waktu dekat, sementara Iran akan berubah menjadi kekuatan besar di kawasan Asia Barat.“Tetapi bagi AS, kemitraan yang berkembang ini merupakan pukulan ganda. Ini memberikan Teheran keluar dari kampanye tekanan maksimum yang seharusnya memaksa Iran kembali ke meja dan mengakhiri program nuklirnya sepenuhnya, jika tidak mengakhiri rezim itu sendiri. Dan itu memberi China kemenangan geopolitik penting dalam persaingan strategis yang semakin cepat dengan Washington,” kata Chicago Tribune.Lebih lanjut ditekankan bahwa AS telah gagal untuk membuat sekutu Eropa menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), dan menjatuhkan sanksi terhadap Iran.“Keputusan untuk melakukannya sendiri, bagaimanapun, mengurangi peluang bahwa kebijakan AS yang baru akan berhasil. Sementara Washington menarik diri dari kesepakatan itu, semua yang lain tetap di dalamnya. Tidak ada yang mengikutinya dalam menjatuhkan sanksi, sehingga membatasi dampak upaya AS untuk mengisolasi Tehran,” katanya.Jauh dari bergabung, Eropa dan pihak lain berusaha untuk merusak upaya AS yang baru, kata surat kabar itu."Orang Eropa membuat pertukaran barter untuk memungkinkan perusahaan mereka lolos dari sanksi pembalasan AS karena terus berdagang dengan dan berinvestasi di Iran. Rusia meningkatkan keterlibatan militer dan strategisnya dengan Iran. Dan China mulai menjalin kemitraan yang sama sekali baru dengan Tehran merugikan Washington,” tambahnya.The New York Times melaporkan pekan lalu bahwa kesepakatan itu akan membuat Iran memasok minyak ke China selama 25 tahun. Sebagai imbalannya, China akan berinvestasi di pelabuhan Iran serta sektor perbankan dan telekomunikasi senilai sekitar $ 400 miliar selama seperempat abad berikutnya.Selain keterlibatan ekonomi, kemitraan China-Iran akan diperluas ke bidang-bidang militer dan strategis, termasuk pelatihan dan latihan bersama, penelitian senjata bersama, dan berbagi intelijen.Menurut The Chicago Tribune, bagi Iran, investasi ekonomi, mengamankan outlet minyak dan kemitraan militer yang berkembang menawarkan pelarian dari tekanan yang diberikan oleh AS dan sekutu Teluk Persia.Bagi China, kemitraan ini akan memberikan peran di kawasan strategis kritis yang telah lama didominasi oleh AS. Pelabuhan dan jalur kereta api baru juga akan memperluas proyek infrastruktur Belt and Road-nya lebih dalam ke Timur Tengah, tambah surat kabar itu.[IT/r]